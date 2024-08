Présence observable d'un drone russe dans le Schleswig-Holstein

Au cours des derniers jours, plusieurs drones supposément appartenant à la Russie ont été repérés en train de survoler un site industriel important de Brunsbüttel. Les autorités maintiennent un niveau de vigilance accru, avec des rumeurs faisant état d'un lien potentiel avec Moscou. Des enquêtes sont en cours en raison de soupçons d'espionnage avec des intentions destructrices.

Selon un rapport de Bild, des véhicules aériens sans pilote liés à la Russie ont été signalés à plusieurs reprises en violation de l'espace aérien restreint au-dessus de la centrale nucléaire désaffectée et du terminal GNL. Plusieurs drones ont été observés en train de survoler Brunsbüttel à grande vitesse.

Selon Bild, une entité hostile suspecte a été identifiée, Thought to be a military drone. Il est soupçonné d'être un "Orlan-10", capable d'atteindre une distance étonnante de 600 km et de dépasser une vitesse de 100 km/h. Bild affirme que ces drones sont liés à des opérateurs russes et peuvent être lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord.

L'activité des drones dans la mer du Nord a commencé le 8 août, avec la dernière observation ayant eu lieu mercredi soir. Le 20 août, un drone dépassant les 100 km/h a été détecté par les autorités. En conséquence, les forces de sécurité en Schleswig-Holstein et en Basse-Saxe sont restées en alerte maximale.

Le parquet de Flensburg a confirmé à Bild que des enquêtes sur l'espionnage avec des intentions destructrices étaient en cours. Ces enquêtes sont liées à des activités de drones répétées mettant en danger l'infrastructure cruciale de Schleswig-Holstein.

Les drones Orlan-10, prétendument liés à des opérateurs russes, ont été une source de préoccupation en raison de leurs vols à grande vitesse au-dessus de Brunsbüttel. Ces drones, avec une portée allant jusqu'à 600 km, ont été fréquemment repérés dans la mer du Nord, suscitant des préoccupations quant aux activités potentielles d'espionnage.

Lire aussi: