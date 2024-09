- Présence du président russe Poutine en Mongolie; l'Ukraine plaide pour des répercussions

Ukraine a exprimé son mécontentement envers la Mongolie pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine, réclamant des conséquences pour le pays. La Mongolie aurait prétendument aidé Poutine, recherché pour crimes de guerre en Ukraine, à échapper au système judiciaire, selon Heorhiy Tychyj, porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, lors d'une conférence de presse à Kyiv. Cet acte fait de la Mongolie un complice des présumés crimes de guerre de Poutine. Poutine a mis le pied dans le pays lundi soir.

"Nous allons collaborer avec nos alliés pour imposer des conséquences à Oulan-Bator", a déclaré Tychyj. "Le refus de la Mongolie de respecter le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Poutine constitue un revers important pour la CPI et le système de justice internationale", a affirmé le porte-parole sur X.

Le mandat d'arrêt est devenu effectif en mars dernier, en réponse au conflit russo-ukrainien. Les autorités ukrainiennes suspectent Poutine d'avoir orchestré le déplacement d'enfants ukrainiens en Russie. Le leader du Kremlin doit rencontrer le président mongol Uchnaagiin Chürelsuüch mardi, après avoir été invité à visiter le pays. Les deux dirigeants visent à renforcer leur coopération.

La Russie reste indifférente

La Mongolie reconnaît la Cour pénale internationale, mais elle ne retient pas le leader du Kremlin pendant son séjour à Oulan-Bator. Cependant, la Russie ne voit aucun danger potentiel pour Poutine en raison des liens amicaux entre les deux pays, comme l'a indiqué Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Il s'agit de la première visite de Poutine dans un pays membre de la Cour depuis le début de son conflit avec l'Ukraine.

La Mongolie cherche à maintenir une position neutre avec ses puissants voisins la Chine et la Russie, tout en maintenant des relations avec l'Occident. Étant donné sa dépendance aux ressources russes, il est peu probable que la Mongolie mette en danger ses relations en arrêtant Poutine. De plus, Poutine souhaite utiliser sa visite pour montrer sa présence sur la scène mondiale despite the ongoing conflict.

