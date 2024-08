- "Présence confirmée" - Des jeunes pandas nouveau-nés au zoo de Berlin

Découvrez les minuscules boules de joie, plus petites qu'un hamster et indéniablement mignonnes - les petits pandas nés à la Zoo de Berlin ont fait leur apparition. La Zoo de Berlin a annoncé jeudi à 13h03 et 14h19 que la maman panda Meng Meng avait donné naissance à ses deux petits. Le communiqué a poursuivi : "Les deux petits sont en bonne santé et reçoivent des soins 24h/24 de leur mère et de l'équipe de soigneurs expérimentée." Maintenant, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour les premiers jours critiques.

Les petits pèsent 169 grammes et 136 grammes, et mesurent environ 14 centimètres de long. Ils sont presque nus, sourds, aveugles et ont une peau rose - ils ne développeront leur pelage noir et blanc caractéristique qu ultérieurement.

"Je suis reconnaissant que les deux petits soient nés en bonne santé", a déclaré le vétérinaire et directeur de la zoo Dr. Andreas Knieriem dans un communiqué de presse. "Les nouveau-nés ont l'air vifs, et Meng Meng montre des soins maternels extraordinaires - elle prend soin de ses petits avec tendresse."

Test hormonal toutes les quatre heures

L'endocrinologue spécialisée en faune Jella Wauters du département de biologie de la reproduction de l'Institut Leibniz pour la recherche sur les zoos et les animaux sauvages avait installé son laboratoire mobile à la zoo le 18 août, en prévision de l'accouchement. Elle a surveillé plusieurs naissances de pandas géants et a effectué des tests hormonaux sur des échantillons d'urine toutes les quatre heures. Cela lui a permis de prévoir la fenêtre d'accouchement de manière fiable, selon la zoo. "Wauters a encore une fois vu juste pour la date d'accouchement", a ajouté Knieriem. Même lui, a-t-il déclaré, est constamment étonné par les avancées de la recherche sur les hormones.

Deux professionnels de la Base panda de Chengdu en Chine aident la zoo à s'occuper des petits. Ils sont très expérimentés, ayant été impliqués dans environ 20 accouchements chacun par an, selon la zoo. En collaboration avec l'équipe de la zoo, ils examinent l'incubateur et surveillent la température des bébés, les pèsent et les mesurent - "comme dans une maternité de Berlin". L'incubateur était un don généreux des cliniques DRK.

Période de grossesse de 149 jours

Meng Meng a été inséminée artificiellement le 26 mars. Le 11 août, deux battements de cœur ont été détectés par ultrasons - et seulement onze jours plus tard, les petits sont nés. La période de grossesse était de 149 jours, selon la zoo. Meng Meng et les petits passeront les premiers jours dans la zone isolée de l'enclos des pandas et ne seront pas visibles pour les visiteurs de la zoo. Le père panda Jiao Qing, comme c'est commun dans la nature, n'est pas impliqué dans l'élevage des petits et peut être vu par les visiteurs dans le Jardin des pandas.

Les pandas donnent naturellement naissance à des jumeaux dans environ la moitié des cas, mais n'élèvent qu'un seul petit. Dans la zoo, Meng Meng est aidée pour élever les deux petits. Le lait de panda est extrêmement riche en énergie, et après la naissance, un petit panda est l'un des mammifères les plus rapides à grandir.

