- Près d'une centaine de terres agricoles de la région sud-ouest connaissent des épidémies de fièvre catarrhale du mouton.

Au moins 94 installations et exploitations d'élevage en Bade-Wurtemberg ont maintenant été touchées par la maladie orofaciale bleue, avec plus de 4 800 cas signalés dans tout le pays par l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI) au 23 août. En juin dernier, l'Institut fédéral de recherche sur la santé animale avait rapporté seulement 13 cas dans tout le pays. Le nombre exact d'animaux infectés dans ces installations touchées reste inconnu, selon un porte-parole.

La maladie orofaciale bleue a été détectée pour la première fois chez des moutons dans le district de Rems-Murr le 8 août et s'est depuis propagée à d'autres parties du sud-ouest de l'Allemagne. Par exemple, le district de Rhein-Neckar a récemment mis en place une quarantaine et des mesures vétérinaires en raison de cas confirmés de cette maladie du bétail. Les éleveurs sont encouragés à vacciner leur bétail vulnérable contre la maladie orofaciale bleue.

Le virus de la maladie orofaciale est transmis par certains insectes et affecte principalement les moutons, les vaches, les bovins, les camélidés sud-américains, les chèvres et les ruminants sauvages. Il n'est pas contagieux pour les humains, et la viande et les produits laitiers d'animaux infectés peuvent être consommés en toute sécurité.

Le FLI attribue la actuelle épidémie au sérotype BTV-3 du virus. D'autres cas et installations touchées sont attendus tout au long de l'année, et le FLI s'attend à ce que BTV-3 reste une préoccupation en 2024.

L'Association d'élevage ovine de Bade-Wurtemberg met en garde que de nombreux acteurs de l'industrie sont déjà sous pression, certains étant au bord de la faillite, selon la directrice générale de l'association, Anette Wohlfarth.

Représentation annulée à Markgröningen

La maladie orofaciale bleue a également touché la Course historique des bergers à Markgröningen (district de Ludwigsburg). L'événement traditionnel de conduite de troupeaux, qui était prévu pour lancer le week-end férié le vendredi, a été annulé en raison de la maladie du bétail. Le reste du programme de l'événement est prévu pour se dérouler comme prévu pendant le week-end et le lundi.

En dix mois seulement, le virus de la maladie orofaciale a balayé l'Allemagne comme une véritable vague virale. Jusqu'à vendredi, la Saxe a également été touchée. Berlin reste le seul land sans aucun cas signalé dans le bétail, selon le FLI.

Il y a environ 10,6 millions de bovins en Allemagne (au 1er mai), dont environ 3,7 millions de vaches laitières. La plupart de ces bovins, plus de 75 %, sont concentrés en Bavière, en Bade-Wurtemberg, en Basse-Saxe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et dans le Schleswig-Holstein.

La variante BTV-3 a été détectée pour la première fois aux Pays-Bas en septembre 2023 et s'est rapidement propagée. Le premier cas en Allemagne a été confirmé en octobre 2023, sur une ferme ovine en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La maladie orofaciale bleue n'a pas épargné les bovins, qui sont également sensibles à cette maladie du bétail, comme les bovins et les chèvres. despite the outbreak, it's important to note that meat and dairy products from infected animals can still be safely consumed.

