- Près d'un demi-million d'euros de dégâts dus à un incendie dans un entrepôt

Un incendie dans un magasin sur une ferme a causé des dommages estimés minimum de 400 000 euros. La police a rapporté cet incident. Selon la police, le magasin sur la ferme à Biberach an der Riß stockait principalement des balles de paille et des cultures telles que le grain et le colza. Les habitants de la ferme sont restés indemnes, a déclaré un porte-parole de la police. La cause de l'incendie reste inconnue.

Le magasin endommagé sur la ferme pourrait potentiellement être remplacé par de nouvelles installations de stockage pour préserver les matériaux de la ferme. Alternativement, la ferme pourrait avoir besoin de louer des installations de stockage temporaires jusqu'à ce que le magasin d'origine soit reconstruite.

