Près des deux tiers de l'électricité proviennent de sources d'énergie renouvelables.

Au premier semestre 2024, la part d'énergie renouvelable dans la production d'électricité de l'Allemagne a atteint un record historique. Plus précisément, l'énergie éolienne a connu une croissance significative, représentant un tiers du total et devenant ainsi la principale source d'énergie. Cependant, le charbon continue de jouer un rôle.

Selon l'Office fédéral de la statistique, 135,2 milliards de kilowattheures d'énergie renouvelable ont été générés et distribués, représentant 61,5 % de la production d'électricité nationale de l'Allemagne, surpassant les 53,3 % du premier semestre 2023. Cela représente la part la plus élevée d'énergie renouvelable pour cette période depuis 2018, lorsque le sondage a commencé.

Au total, 220 milliards de kilowattheures d'électricité ont été générés et distribués en Allemagne au premier semestre 2024, soit une baisse de 5,3 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les sources d'énergie conventionnelles telles que le charbon et le gaz ont connu une baisse de 21,8 %, leur part étant réduite à 38,5 %.

L'énergie éolienne est en hausse

L'énergie éolienne connaît une forte augmentation. Elle a augmenté de 11,9 % pour atteindre 73,4 milliards de kilowattheures, grâce à une première moitié de 2024 particulièrement venteuse, selon les statisticiens. Elle représente maintenant un tiers de la production d'électricité nationale, étant "de loin la principale source d'énergie". L'énergie photovoltaïque a également connu une croissance, augmentant de 8,3 % pour atteindre 30,5 milliards de kilowattheures, soit 13,9 % du total. L'augmentation de la production d'électricité à partir de photovoltaïque est due à l'ajout de nouvelles installations.

Le charbon conserve sa position de deuxième source d'énergie la plus importante, bien qu'il ait connu une baisse de plus d'un quart. La quantité d'électricité produite à partir du charbon a diminué de 26,4 % pour atteindre 45,9 milliards de kilowattheures, ce qui représente la plus petite quantité d'électricité produite à partir du charbon en une demi-année depuis 2018, lorsque le sondage a commencé. La production d'électricité à partir de gaz naturel a connu une légère baisse de 1,8 % pour atteindre 32,1 milliards de kilowattheures, représentant maintenant 14,6 % du total. En raison de la fermeture des trois dernières centrales nucléaires allemandes en avril de l'année précédente, aucune énergie nucléaire n'est Feed

