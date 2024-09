En cours d'éducation ou de développement des compétences - Près de la moitié des entreprises agricoles ont du mal à obtenir des postes d'apprentis.

Dans la région de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, les entreprises proposant des stages d'apprentissage continuent de lutter pour remplir ces postes. Ce problème est principalement dû à une pénurie de candidats appropriés, selon les Chambres d'industrie et de commerce de MV, faisant référence à une enquête sur les stages de 2023 menée par la Chambre allemande de l'industrie et du commerce (DIHK). Plus de 569 fournisseurs de formation ont participé à cette enquête en mai.

L'enquête indique que 43 % des fournisseurs de formation dans la partie nord-est ont rencontré des difficultés pour remplir tous leurs postes de stage en 2023. Cela représente une baisse de 8 % par rapport à 2022 et reste inférieur à la moyenne nationale de 49 %. Cependant, cela n'indique pas un renversement significatif de cette tendance. 62 % des entreprises en MV ont cité la pénurie de candidats appropriés comme principale raison, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente.

Intéressant, 43 % des entreprises qui ont rencontré des difficultés de remplissage n'ont reçu aucune candidature, une situation que les chambres ont exprimée comme particulièrement préoccupante. Pour améliorer leur attrait en tant qu'employeurs, de nombreuses entreprises en MV offrent des incitations financières et matérielles et accordent également la priorité à une hiérarchie plate au sein de l'organisation. Pour la plupart des entreprises, l'équipement moderne équipé de la technologie informatique est non négociable.

