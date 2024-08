- Près de deux ans de prison pour un manifestant écologiste pour avoir participé à des manifestations.

Après avoir participé à des sit-in de protestation, un militant de 65 ans du groupe environnemental "Dernière Chance" à Berlin a écopé d'une peine de prison sans probation. L'homme âgé a été condamné au tribunal local de Tiergarten, comme l'a rapporté un représentant du tribunal. Il a été condamné à une peine de un an et dix mois, comme il a été mentionné. Les chefs d'accusation portaient sur la coercition, la tentative de coercition et la résistance aux forces de l'ordre.

La décision n'est pas encore définitive. Le procès a porté sur les blocages de rue auxquels l'homme a participé, le représentant du tribunal ayant déclaré qu'il s'était également attaché à la chaussée dans certains cas. Un total de 40 affaires ont été examinées par le tribunal.

La défense a plaidé pour un acquittement.

Le procureur avait demandé plus de deux ans de prison, tandis que la défense réclamait un acquittement. Le tribunal publiera prochainement les motifs de sa décision. Le procès a débuté en novembre 2023.

Au début du procès, le tribunal a proposé un plaider-coupable. L'homme était invité à reconnaître les faits en échange d'une probation d'un an, mais la défense a décliné l'offre.

"Dernière Chance" annonce un appel

Dans un communiqué, "Dernière Chance" a annoncé que l'homme de 65 ans entendait faire appel de la décision. Ils ont déclaré dans le communiqué que le système judiciaire a du mal à gérer les protestations, et que plutôt que de trouver un équilibre entre les droits fondamentaux en conflit, comme l'exige la constitution, une "loi pénale hostile" est appliquée dans ce cas.

Il y a à peine quelques mois, en juillet dernier, un militant climatique a été condamné à un an et quatre mois de prison pour des attaques à la peinture et des blocages de rue à Berlin.



