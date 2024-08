Près de 65000 demandes de chauffage respectueux du climat approuvées

Depuis le début de l'année, environ 65 000 demandes de financement pour le chauffage respectueux du climat ont été approuvées. C'est ce qu'indique une réponse du ministère fédéral de l'Économie dirigé par les Verts au groupe parlementaire CDU/CSU, transmise à l'agence de presse Reuters mardi. C'est le statu quo au 28 juillet. Aucun chiffre sur le volume de financement n'a été fourni.

Pour cette année, 16,7 milliards d'euros sont réservés dans le Fonds climat KTF pour le programme de bâtiments efficaces (BEG), qui promeut par exemple le remplacement des fenêtres ou des systèmes de chauffage.

Selon la petite demande de l'Union, le gouvernement de la coalition du trafic lumineux (SPD, Verts, FDP) attribue seulement un "rôle secondaire" à l'utilisation de l'hydrogène dans la production décentralisée de chaleur. "Cependant, l'utilisation de chaudières à hydrogène ou de centrales CHP à hydrogène dans les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur et où les pompes à chaleur ne peuvent pas être exploitées efficacement peut être une option technologique nécessaire s'il y a déjà de grands consommateurs d'hydrogène dans le quartier et une fourniture d'hydrogène adéquate disponible à bas prix."

Un deuxième sommet national de la chaleur est prévu par le ministère de l'Économie, suite à la première réunion en juin 2023. La réglementation sur la fourniture de la chaleur distribuée sera également révisée. "Le projet de modification comprend en particulier des réglementations pour renforcer les droits des consommateurs et la transparence, pour stabiliser le cadre économique pour l'expansion efficace et la décarbonisation des réseaux de chaleur, et pour s'adapter à la numérisation en cours." Le cabinet devrait donner son feu vert pour cela dès que possible en août. Les mesures devraient entrer en vigueur pendant la deuxième moitié de l'année. Environ 15 % des ménages et de nombreuses entreprises industrielles en Allemagne sont raccordés au réseau de chaleur existant.

Depuis le début de l'année, le nombre de demandes de financement approuvées pour le chauffage respectueux du climat a augmenté de manière significative. Étant donné que le cabinet prévoit de donner son feu vert pour réviser la réglementation de la chaleur distribuée en août, des changements pour renforcer les droits des consommateurs et la transparence sont attendus.

Lire aussi: