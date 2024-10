Près de 43 millions de téléspectateurs ont suivi le débat de Walz-Vance, marquant une baisse substantielle du nombre de téléspectateurs par rapport à la rencontre de 2020.

Le débat vice-présidentiel entre Tim Walz et JD Vance a attiré plus de 43 millions de spectateurs sur différents réseaux de télévision le mardi soir, selon les estimations de Nielsen.

Ce chiffre inclut l'audience combinée de 15 réseaux de télévision qui ont diffusé le débat produit par CBS en simultané. De plus, un nombre non spécifié de spectateurs ont peut-être regardé le débat en ligne sur des plateformes comme YouTube.

Les débats vice-présidentiels ont historiquement attiré moins de téléspectateurs que leurs homologues présidentiels, et 2022 n'a pas fait exception. Le débat entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump en septembre a attiré plus de 67 millions de téléspectateurs de 17 réseaux de télévision, selon Nielsen.

Malgré la baisse de l'audience, le débat Walz-Vance s'est classé parmi les émissions individuelles les plus regardées de 2022 aux États-Unis.

En 2016, environ 57 millions de téléspectateurs ont regardé le seul débat vice-présidentiel de l'élection entre Kamala Harris et le vice-président Mike Pence. Et en 2008, un record de 69,9 millions de personnes ont regardé Joe Biden et Sarah Palin à la télévision, ce qui en fait le débat vice-présidentiel le plus regardé selon Nielsen.

Les modèles d'audience dans l'industrie de la télévision ont connu de importants changements récemment. Cependant, le débat Walz-Vance a réussi à se classer parmi les émissions individuelles les plus regardées de 2024 aux États-Unis.

La plupart des spectateurs semblaient satisfaits du débat, saluant son ton relativement respectueux et courtois.

Un sondage de CNN a rapporté "pas de vainqueur clair", mais "le débat a laissé les spectateurs avec une opinion plus favorable des deux candidats". Plus de la moitié des spectateurs ont trouvé que le ton du débat était optimiste, a annoncé CBS plus tard.

Habituellement, le débat vice-présidentiel suit les débats présidentiels. Cependant, Trump s'est montré résolu à ne pas participer à d'autres débats, ce qui pourrait faire du débat Walz-Vance le dernier débat de ce cycle électoral.

La campagne de Harris a reconnu qu'elle serait à Atlanta le 23 octobre, jour où CNN a invité un débat, suggérant que Trump devrait se remettre à dialoguer avec les électeurs. Trump a répliqué sur Truth Social, "Je

