Près de 40 ans après sa sortie, la chanson "Last Christmas" de Wham ! atteint la première place du classement de Noël au Royaume-Uni

"Last Christmas" de Wham ! - le duo formé par George Michael et Andrew Ridgeley - a été nommée meilleure chanson de la liste de Noël des Official Charts par BBC 1 Radio.

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux par le compte officiel de Wham ! et celui d'Official Charts vendredi, Ridgeley a réagi à la nouvelle en déclarant dans une vidéo : "George serait hors de lui, après toutes ces années, d'atteindre enfin la première place de Noël. 1 (place) de Noël".

Ridgeley a poursuivi en disant qu'il s'agissait d'une "mission accomplie", ajoutant que Michael avait écrit la chanson avec l'intention qu'elle atteigne cette étape.

L'amour pour Wham ! et "Last Christmas" a été palpable cette année.

En début de semaine, Ryan Reynolds et Rob McElhenney de "Welcome to Wrexham" ont parodié le groupe et plus particulièrement l'image de l'album "Last Christmas" sur Instagram.

La photo était en noir et blanc et encadrée de la même manière que la photo de la pochette de l'album, avec Reynolds arborant les cheveux blonds flottants rendus célèbres par Michael.

"La légende de la photo postée par McElhenney sur son compte Instagram se lit comme suit : "WREXHAM !

"Last Christmas" a été lancé par Wham ! en décembre 1984. À l'époque, elle a passé cinq semaines consécutives à la deuxième place du UK Singles Chart.

La chanson a depuis été reprise par de nombreux artistes, dont Taylor Swift, Ariana Grande, Jimmy Eat World et les Backstreet Boys.

Ridgeley est le membre survivant de Wham !, après la mort de Michael le jour de Noël, il y a presque sept ans, en 2016.

Source: edition.cnn.com