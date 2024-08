- Près de 100 morts après l'attaque israélienne sur une école de Gaza

Dans une frappe aérienne dévastatrice de l'armée israélienne sur un bâtiment scolaire dans la ville de Gaza, des dizaines de personnes ont été tuées, selon les rapports palestiniens. Un porte-parole de la Défense civile palestinienne contrôlée par Hamas a déclaré qu'au moins 93 personnes avaient été tuées dans le bâtiment, qui était utilisé comme abri de réfugiés.

L'armée israélienne a confirmé l'attaque, qui visait un centre de commandement de Hamas situé dans le bâtiment. L'aviation a utilisé des roquettes de petit calibre, et l'armée a déclaré que le nombre de morts ne pouvait pas être élevé. Les allégations des deux côtés n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

L'attaque s'est produite aux premières heures du matin alors que de nombreuses personnes accomplissaient leurs prières matinales. Les hommes se trouvaient au rez-de-chaussée, tandis que les femmes et les enfants étaient aux étages supérieurs de l'école Al-Tabain au centre de Gaza.

Les hôpitaux de Gaza sont au bord de la rupture

Les témoins ont décrit des scènes horribles. L'odeur de chair brûlée emplissait l'air, et des membres étaient éparpillés dans tous les sens, a déclaré un voisin qui s'est rendu sur les lieux après l'explosion. Il a déclaré qu'il pleurait. Une femme rescapée de l'attaque aux étages supérieurs a déclaré avoir perdu dix proches, dont son père, deux fils et ses frères.

Les cercles médicaux et de sécurité palestiniens ont estimé que plus de 100 personnes étaient mortes et des dizaines d'autres blessées. Le porte-parole de la Défense civile a déclaré que beaucoup d'autres mourraient parce que les hôpitaux dans la bande de Gaza étaient à peine capables de fournir des soins adéquats aux blessés graves.

L'armée israélienne a déclaré que Hamas avait installé un centre de commandement dans la salle de prière de l'école Al-Tabain au centre de Gaza City. Selon les rapports, au moins 20 combattants de Hamas étaient présents au moment de l'attaque. Hamas a nié cela, affirmant que les victimes étaient des civils.

Les pays médiateurs condamnent l'attaque d'Israël

L'attaque a suscité l'indignation dans la région. L'Égypte et le Qatar – deux pays arabes médiateurs des pourparlers de cessez-le-feu indirects entre Israël et Hamas – ont condamné la "massacre". C'était "une continuation de crimes à grande échelle" dans laquelle "de vastes nombres de civils non armés" ont été tués, a déclaré le ministère des Affaires étrangères égyptien. L'attaque était une "preuve claire" qu'il n'y avait pas de volonté de la part d'Israël de mettre fin à la guerre brutale dans la bande de Gaza.

Le ministère des Affaires étrangères qatari a décrit cela comme un "crime brutal contre des civils sans défense". Le Qatar a appelé à une enquête internationale urgente sur l'incident.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a exprimé son horreur de l'attaque. "Au moins dix écoles ont été ciblées ces dernières semaines. Il n'y a pas de justification à ces massacres", a écrit Borrell sur la plateforme X. "Nous sommes choqués par le nombre total de victimes". Un cessez-le-feu est le seul moyen d'arrêter le meurtre de civils et d'assurer la libération des otages, a-t-il mis en garde.

Israël : Hamas utilise des civils comme boucliers humains

Dans le conflit qui fait rage depuis dix mois dans la région côtière isolée, de nombreux civils continuent de perdre la vie dans les attaques israéliennes. L'objectif d'Israël dans cette guerre est de détruire Hamas. Le fait que des civils soient souvent parmi les victimes est expliqué par Israël comme des terroristes de Hamas utilisant des écoles et des hôpitaux comme boucliers et exploitant des civils comme boucliers humains. Les victimes civiles sont regrettables mais un "dommage collatéral" légitime des actions militaires, selon leur déclaration.

Ces comptes et comptes opposés sont difficiles à vérifier au cas par cas. La Cour internationale de Justice de La Haye examine actuellement une plainte déposée par l'Afrique du Sud, qui vise à établir qu'Israël commet un génocide contre les Palestiniens dans la guerre de Gaza. Israël nie fermement cela.

Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a condamné la dernière attaque israélienne. Les écoles, comme d'autres installations civiles, ne doivent jamais être une cible pour aucune partie du conflit, ni être utilisées à des fins militaires.

La guerre de Gaza a été déclenchée par la massacre sans précédent en octobre 2023, lors duquel Hamas et d'autres groupes ont tué plus de 1 200 personnes en Israël. Selon l'autorité de la santé contrôlée par Hamas, au moins 39 790 personnes ont été tuées et 91 702 blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Ces chiffres ne distinguent pas entre civils et combattants et ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante.

Un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza est considéré comme essentiel pour apaiser les tensions au Moyen-Orient. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont tous deux les parties dans une déclaration conjointe, les exhortant à conclure un accord.

