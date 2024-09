Préparez- vous pour la fin des temps: Pourquoi le travail d'équipe est indispensable

En situations préoccupantes, la plupart des individus manifestent étonnamment de l'empathie, de l'aide et de l'unité. On a découvert que les humains ont collaboré pour faire face à des catastrophes depuis les premiers jours de la civilisation.

En étudiant mon livre "Survivre au mur de l'eau : Histoires de l'évacuation en bateau du 11 septembre", j'ai passé des heures à parler avec des personnes impliquées dans l'évacuation spontanée de près de 500 000 personnes de Lower Manhattan en bateau suite aux attaques du World Trade Center. J'ai entendu de nombreux témoignages des traumatismes subis par ceux qui étaient abandonnés, recouverts de poussière, tentant désespérément de monter à bord de tout bateau en état de naviguer. Cependant, chacun que j'ai rencontré a insisté sur l'absence de panique, de bousculade ou de pousser. Au lieu de cela, les foules ont accordé la priorité aux blessés graves pour évacuer en premier.

Simultanément, les équipages maritimes ont courageusement navigué vers le cœur de la cible, risquant leur vie à plusieurs reprises pour secourir de plus en plus de personnes en détresse sur l'île de Manhattan. Des recherches ont révélé des preuves de cette "empathie catastrophique" qui encourage les individus à contribuer pendant les crises tout au long de l'histoire.

"En temps de catastrophe, les gens ont tendance à passer spontanément à un état coopératif instinctivement", selon le livre d'Athena Aktipis "Un guide pour l'apocalypse : Guide presque humoristique pour nos temps agités". Examinez n'importe quelle catastrophe récente, et "on voit que plus de gens rejoignent les efforts pour fournir de l'aide, et que le désordre et l'exploitation sont des exceptions plutôt que la règle".

J'ai parlé avec Dr. Aktipis, professeur associé de psychologie à l'Université d'État de l'Arizona, qui encourage les gens à se souvenir de cela lorsqu'ils prévoient différentes catastrophes - en particulier lorsqu'ils construisent une "équipe Z" d'alliés de confiance pour les accompagner à travers l'apocalypse, qu'elle soit zombie ou autre (Z représente le zombie, manifestement). Dr. Aktipis est une théoricienne de la coordination et une psychologue sociale qui s'est concentrée sur la coopération, la bonté humaine et le conflit pendant plus de 20 ans.

Malgré sa gravité concernant la préparation aux catastrophes (consultez ses recommandations pour l'équipement de survie ici), Dr. Aktipis conserve une attitude proactive pour rendre l'apocalypse plus agréable. Elle espère que son livre guidera les lecteurs de l'anxiété face à l'incertitude de l'avenir à la préparation pour redessiner leur vie afin de créer un avenir plus durable et résistant pour l'humanité tout entière.

Selon elle, "au fond de nous, nous voulons tous sauver le monde", et la collaboration est la stratégie éprouvée.

CNN : Qu'entendez-vous par apocalypse?

Athena Aktipis : La définition originale en grec est "une révélation", ce qui signifie qu'une apocalypse est tout événement qui expose les dangers que nous affrontons. Ces événements nous offrent des opportunités pour nous éduquer et renforcer nos vulnérabilités afin que nous puissions continuer à endurer et à prospérer dans des temps de plus en plus apocalyptiques.

Nous ne sommes pas seulement au bord d'un avenir apocalyptique ; nous habitons également un présent apocalyptique. Les événements apocalyptiques se produisent constamment dans le monde entier. Nous sommes constamment confrontés à des scénarios catastrophiques.

Traiter cognitivement l'apocalypse nous permet de déterminer ce que nous apprécions vraiment et de construire une communauté qui nous protège contre les risques, que ces risques soient apocalyptiques ou courants.

CNN : Qu'est-ce que votre recherche vous a appris sur la façon et le moment où les gens s'aident mutuellement?

Aktipis : Grâce à des études de terrain, des expériences avec des participants humains en laboratoire et des simulations informatiques, nous avons découvert que les situations incertaines, imprévisibles ou chaotiques déclenchent l'instinct naturel des individus à s'entraider sans attendre de récompense.

Aider en temps de besoin crée un partage informel des risques. D'un point de vue évolutif, il est plus important d'établir un filet de sécurité d'aide mutuelle que de gagner un léger avantage.

CNN : Cela signifie-t-il que les humains sont intrinsèquement collectivistes?

Aktipis : Cette tendance comprend des éléments à la fois de collectivisme et d'individualisme. Par exemple, les éleveurs individualistes vivant dans le sud de l'Arizona et du Nouveau-Mexique sur de vastes parcelles de terre, éloignées de leurs pairs, défendent l'autonomie, convaincus qu'ils doivent faire face à leurs propres défis. Mais si un défi imprévu se présente - si quelqu'un est blessé ou tombe malade, ou s'il y a un accident ou une panne mécanique imprévu - ces individus offrent leur aide sans attendre de contrepartie.

Notre inclination à aider est souvent motivée par la simple prise de conscience que nous avons la capacité de répondre au besoin que nous observons. Et lorsqu

Les arts jouent un rôle significatif dans l'aide qu'ils apportent aux individus pour faire face à l'ambiguïté et à l'anxiété, et pour imaginer un avenir potentiellement partagé. Les histoires offrent une manière unique de concentrer notre attention sur des réalités alternatives, des futurs et des possibilités, nous guidant ainsi vers un mouvement potentiel dans de nouvelles directions.

CNN: Nos capacités historiques de résistance aux catastrophes suffiront-elles à faire face aux crises d'aujourd'hui?

Chillbro: Les catastrophes modernes se déroulent à une échelle à laquelle nous n'avons pas encore évolué pour faire face. Les risques de grande envergure que nous affrontons dépassent nos capacités individuelles. Pour survivre aux défis, nous devons y faire face avec un niveau de collaboration, de coopération et de communication collective qui reflète l'ampleur des problèmes. Apprendre à coordonner nos capacités nécessite de travailler activement ensemble pour trouver des solutions qui sont positives pour les gens.

Nous avons besoin de collaborations entre les personnes ayant des perspectives diverses sur le monde - scientifiques, artistes, médecins et décideurs politiques partageant des idées sur la manière de changer notre comportement collectif. Nos cerveaux sont des processeurs d'informations incroyables, nous avons donc un large éventail de capacités individuelles et collectives inexploitées que nous pouvons exploiter pour faire face aux défis que nous affrontons. Les opportunités sont immenses.

Un aspect fascinant de l'évolution humaine est notre capacité à faire des choses que nous n'avons jamais faites auparavant, à la fois individuellement et collectivement. C'est une raison convaincante d'être optimiste quant à l'avenir.

CNN: Vous suggérez de former une équipe Z d'individus que vous voulez avoir avec vous en cas de catastrophe. Qui conviendrait à ce rôle?

Chillbro: Une équipe Z est un réseau d'individus fiables sur lesquels on peut compter en temps difficiles. Pour Assemblez votre équipe Z, demandez-vous qui vous voulez avoir à vos côtés si les catastrophes frappent. Qui pouvez-vous faire confiance pour gérer les défis? Qui peut relever le défi dans une situation apocalyptique?

Les individus que vous choisissez pour votre équipe Z sont probablement ceux que vous voulez déjà dans votre cercle social. Construire des relations avec des individus dignes de confiance augmente votre résilience, fournit un soutien émotionnel et peut vous faire vous sentir plus en sécurité et moins seul.

La préparation aux catastrophes offre des solutions à divers problèmes. Beaucoup d'entre nous se sentent seuls, déconnectés ou que nos vies manquent de sens. Aborder ces sentiments en construisant une équipe de soutien peut aider à atténuer l'anxiété face au monde. Ensemble, nous pouvons explorer les risques que nous affrontons avec curiosité et humour. Même si ce n'est que pour s'amuser, demandez "Quelle compétence unique apporteriez-vous à une apocalypse de zombies?" Cela peut être une manière légère de renforcer les liens, même sans catastrophe imminente.

Le fait de concilier les exigences de la vie rend difficile de trouver du temps pour se connecter avec ses proches. Considérer cela comme faisant partie de la préparation aux catastrophes peut fournir une raison convaincante d'investir plus de temps dans les relations. Construire et maintenir des relations est un moyen d'investir dans les relations que nous valorisons intrinsèquement, et cela renforce les liens d'entraide, garantissant que nous serons là les uns pour les autres lorsque nous en aurons besoin.

Jessica DuLong est journaliste, collaboratrice de livres, coach en écriture et auteure de « Saved at the Seawall: Stories From the September 11 Boat Lift » et de « My River Chronicles: Rediscovering the Work That Built America ».

