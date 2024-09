Préparez- vous à une baisse des taux d'intérêt en achetant une maison avec ces informations essentielles à portée de main.

Les prix des hypothèques ont doublé depuis 2020, contribuant à l'un des marchés immobiliers les plus chers de l'histoire. Bien que la Fed ne contrôle pas directement les prix des hypothèques, ses activités ont un impact sur les coûts d'emprunt dans l'ensemble de l'économie.

L'impact le plus visible : une réduction des taux d'intérêt pourrait atténuer la pression à la hausse sur les prix des hypothèques, rendant une partie de l'équation de l'achat d'une maison plus gérable. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les primo-accédants et les propriétaires existants qui ont évité de vendre leurs propriétés dans un climat de taux d'intérêt plus élevés. Cependant, cela pourrait également entraîner une concurrence accrue parmi les acheteurs de maisons, bien que.

En réalité, les prix des hypothèques ont déjà commencé à montrer une baisse régulière en prévision de la baisse des taux de la Fed mercredi prochain. Selon Freddie Mac, le taux moyen d'hypothèque à taux fixe de 30 ans a chuté à 6,20 % la semaine dernière, le niveau le plus bas depuis février 2023, et a considérablement baissé par rapport au pic de l'année dernière de 7,79 %.

Un changement d'un point de pourcentage dans les prix des hypothèques peut ne pas sembler important, mais il peut permettre aux acheteurs de maison d'économiser des centaines de dollars par mois.

Prenons par exemple une maison vendue 422 600 $, le prix de vente médian d'une maison aux États-Unis selon l'Association nationale des agents immobiliers. En supposant que l'acheteur effectue un acompte de 20 % à la clôture et a un taux d'hypothèque à taux fixe standard de 30 ans, l'acheteur pourrait économiser plus de 2 600 $ annuellement sur les intérêts s'il obtient un taux de 6 % par rapport à 7 %.

Rompre l'impact de l'engagement

L'offre a été un autre principal contributeur aux difficultés du marché immobilier : les propriétaires qui ont obtenu des taux d'hypothèque ultra-bas pendant la pandémie étaient moins enclins à vendre leurs propriétés. Cela a entraîné une concurrence plus intense, aboutissant souvent à des enchères pour les maisons existantes sur le marché.

La baisse des prix des hypothèques pourrait enfin affaiblir cet effet "d'engagement" de l'hypothèque.

"Il y a des propriétaires qui aimeraient déjà vendre mais ne peuvent pas se permettre leur prochaine hypothèque en raison de la hauteur des taux", a déclaré Daryl Fairweather, économiste en chef de Redfin. "Plus les taux baissent, plus il devient envisageable pour ces personnes de vendre leur maison et d'en racheter une."

Cependant, il est peu probable que les prix des hypothèques retombent au niveau où ils étaient pendant les premiers jours de la pandémie lorsque la Fed a réduit les taux d'intérêt en urgence pour relancer l'économie, a déclaré Fairweather.

La plupart des analystes s'attendent à ce que la Fed réduise son taux directeur d'un quart de point mercredi prochain. Bien que d'autres baisses soient prévues, il est incertain quand elles auront lieu.

Un taux d'hypothèque à 30 ans fixe devrait atteindre en moyenne 6,5 % d'ici la fin de 2024 et 5,9 % d'ici la fin de 2025, selon Wells Fargo.

Si vous avez acheté une maison en 2022 ou en 2023, la possibilité de renégocier votre hypothèque pourrait sembler attrayante à mesure que les taux baissent. Certains conseillers financiers recommandent d'attendre jusqu'à ce que vous puissiez obtenir un taux d'hypothèque qui est un point de pourcentage inférieur au taux que vous payez actuellement, a déclaré Fairweather.

"Si vous avez obtenu un taux d'hypothèque de 7,5 %, vous pourriez déjà être en position de renégocier", a-t-elle déclaré. "Si j'étais à la place de quelqu'un qui a obtenu un taux élevé, j'attendrais de voir où les taux vont."

Arme à double tranchant ?

Si vous êtes un acheteur potentiel qui souhaite réintégrer le marché, cependant, une baisse supplémentaire des prix des hypothèques pourrait potentiellement être une arme à double tranchant.

Bien que des prix plus bas pourraient offrir aux acheteurs de maison plus de pouvoir d'achat, ils pourraient également entraîner une concurrence accrue pour les maisons sur le marché, élevant encore plus les prix déjà records des maisons.

"C'est l'un de ces cas où vous devriez faire attention à ce que vous souhaitez", a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef de Bankrate. "Une baisse supplémentaire des prix des hypothèques pourrait générer une vague de demande qui rendrait

