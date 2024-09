- Préparez-vous à assumer vos responsabilités, selon Kretschmer.

Le chef de file de la CDU et leader principal de Saxe, Michael Kretschmer, estime que son parti peut poursuivre la gouvernance de l'État, selon les premières prévisions électorales. "Ce ne sera pas une partie de plaisir", a déclaré Kretschmer lors de la réunion électorale de la CDU. "Mais une chose est certaine : grâce à de nombreuses discussions et à la détermination d'agir pour cette région, il est possible d'établir un gouvernement stable pour la Saxe qui met la région en premier lieu et progresse avec humilité.

Quiconque souhaite participer doit être prêt à relever le défi. La CDU est prête à continuer à assumer la responsabilité de cette région. "L'accord de coalition portera sur la région et ses habitants, laissant peu de place à d'autres discussions pour un moment."

Kretschmer a exprimé sa conviction que la CDU peut maintenir son rôle de gouvernement en Saxe après les élections au Landtag, déclarant que cela ne sera peut-être pas facile, mais que c'est réalisable grâce au dialogue et à la détermination. Avec l'accord de coalition axé uniquement sur la région et ses habitants, la CDU s'engage à continuer à assumer les responsabilités pour le bien-être de la Saxe.

