Préparés à défendre Israël, les Etats-Unis pressent l'Iran et Israël de désescalader

Au cours des derniers jours, le président Joe Biden et son principal diplomate, le secrétaire d'État Antony Blinken, ont eu une série d'appels avec leurs homologues du Moyen-Orient. Ils ont eu de nombreuses discussions avec les dirigeants et ministres des Affaires étrangères de Jordanie, du Qatar et de l'Égypte, portant un message de désescalade.

“We’ve been engaged in intense diplomacy with allies and partners communicating that message directly to Iran. We communicated that message directly to Israel,” Blinken a dit mardi. “Tout le monde dans la région devrait comprendre que des attaques supplémentaires ne font qu'entretenir le conflit, l'instabilité et l'insécurité pour tout le monde.”

Une attaque iranienne imminente serait une réponse à la mort, la semaine dernière, du commandant militaire en chef d'un groupe proxy puissant d'Iran, Hezbollah au Liban. Le lendemain, Israël est largement considéré comme ayant assassiné le chef politique de Hamas à Téhéran, ce que Israël n'a pas admis avoir commis.

Iran et ses proxies ont été vus en train de préparer une potentielle riposte contre Israël, selon deux officiels américains familiarisés avec les informations. Les sources n'ont pas élaboré sur le type de préparatifs en cours.

Plusieurs officiels américains ont dit à CNN que les États-Unis s'attendent à une attaque contre Israël dans les jours à venir. Il reste flou si une réponse coordonnée entre Téhéran et Hezbollah aura lieu.

Les officiels ont également dit à CNN qu'Iran est toujours considéré comme étant en train de délibérer sur la portée de sa réponse.

Un officiel américain et un officiel occidental de renseignement ont dit à CNN que les craintes sont plus élevées maintenant quant à Hezbollah prenant des mesures plutôt qu'Iran, ce qui suggère que le groupe milicien basé au Liban – qui est financé, équipé et entraîné par l'Iran – pourrait agir sans eux.

Avec les officiels américains et israéliens croyant qu'une attaque d'Iran et de son axe n'est qu'une question de temps, ce qui se passe ensuite dépendra de ce qui est ciblé – sites militaires ou civils – et de la létalité de ces frappes.

Alors que les États-Unis ont des discussions secrètes et indirectes avec l'Iran – souvent à Oman – d'autres pays comme le Qatar et la Jordanie parlent directement et ouvertement avec Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères de Jordanie a fait un rare voyage à Téhéran ce week-end, et le Qatar agit souvent comme intermédiaire pour les États-Unis.

Le nouveau président iranien Masoud Pezeshkian a dit au ministre des Affaires étrangères de Jordanie Ayman Safadi dimanche que l'assassinat de Haniyeh était une “grosse erreur du régime sioniste (Israël) qui ne restera pas sans réponse”, selon la télévision d'État iranienne.

Mercredi, l'Organisation de la coopération islamique se réunira dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah à la demande de l'Iran pour discuter de la mort de Haniyeh. Le responsable de Hamas se trouvait en Iran pour l'investiture de Pezeshkian, ce qui a ajouté à la colère iranienne contre Israël pour avoir commis un meurtre aussi flagrant de leur invité dans leur capitale.

Les ministres des Affaires étrangères arabes sont attendus pour continuer à presser l'Iran de se retenir tout en critiquant Israël pour la mort de Haniyeh.

La veille de la mort de Haniyeh, des avions israéliens ont effectué une frappe ciblée dans le sud de Beyrouth contre le commandant militaire de Hezbollah Fu'ad Shakr. Au moins trois autres personnes ont été tuées, selon les médias libanais.

Le leader de Hezbollah Hassan Nasrallah a dit mardi qu'ils répondront contre Israël “quel que soit le coût” pour venger l'assassinat, mais faire attendre les Israéliens est “partie du châtiment”.

Les craintes grandissantes de ce qui pourrait se passer arrivent moins de quatre mois après une énorme attaque d'Iran contre Israël, qui a vu plus de 300 missiles et drones tirés contre Israël par vagues.

Dans ce cas, l'attaque directe sans précédent de l'Iran contre Israël était une tentative de venger une frappe israélienne dans la capitale syrienne de Damas contre une installation diplomatique qui a tué sept membres de la Force Quds des Gardiens de la Révolution islamique.

Presque tout ce que l'Iran a tiré a été intercepté par les défenses aériennes d'Israël, mais avec une aide significative des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient, le général Erik Kurilla, était de retour en Israël lundi alors que les États-Unis essaient de relancer un effort multinational similaire pour protéger Israël contre les attaques. Mais il est incertain dans quelle mesure les alliés arabes critiques participeront compte tenu de leur colère concernant l'assassinat de Haniyeh, ce qui a également frustré les officiels américains.

“Ça n'aide pas”, a dit Biden aux reporters jeudi.

Les reporters de CNN Katie Bo Lillis, Natasha Bertrand et Michael Conte ont contribué à ce reportage.

