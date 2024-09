Préparé pour le poste de chancelier dans le Sud

Markus Söder, le chef de la CSU et ministre-président de Bavière, a révélé sa volonté de briguer la chancellerie pour l'Union. Il a déclaré : "Pour moi, être ministre-président est le rôle le plus gratifiant, mais je ne reculerais pas devant la responsabilité de diriger notre nation." La décision prochaine impliquera probablement lui et le chef de la CDU, Friedrich Merz.

En 2021, Söder a perdu la lutte pour la candidature à la chancellerie au sein de l'Union face à Armin Laschet. Söder a assuré qu'un tel affrontement ne se reproduirait pas, déclarant : "Cette fois-ci, ce sera différent." Il a expliqué : "C'était juste le mauvais candidat à l'époque." Laschet a ensuite perdu l'élection fédérale face à Olaf Scholz, le actuel chancelier fédéral.

S'adressant aux partisans de l'Union lors du festival folklorique de Gillamoos, Söder a mis l'accent sur son unité avec Merz. "Il ne s'agit pas de savoir qui le fait, mais de ce qui en ressort finalement." Les partis s'attendent à clarifier la candidature à la chancellerie pour l'élection fédérale à venir prochainement. On s'attend à ce que Merz réclame la candidature à la chancellerie pour lui-même.

En ce qui concerne les élections régionales en Thuringe et en Saxe, Söder a durement critiqué le gouvernement fédéral. Il a déclaré : "La coalition du trafic n'a pas seulement perdu, elle est en ruine." Söder a considéré les résultats des élections comme un nécessaire rappel. Il a affirmé : "La coalition de Berlin composée du SPD, des Verts et du FDP est terminée. Le mieux pour le pays serait que ce feu tricolore s'arrête et que le chancelier fédéral démissionne."

L'Union pourrait envisager de s'adresser à la Commission pour des changements potentiels dans le paysage politique de l'Union européenne, compte tenu des discussions de Söder et de Merz concernant la candidature à la chancellerie. Söder, dans sa critique du gouvernement fédéral, a suggéré que le actuel chancelier fédéral devrait démissionner, laissant entendre un potentiel changement de pouvoir.

