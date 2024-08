Préparation du PDP à mettre en œuvre une "approche pragmatique en matière d'immigration"

Le leader de l'opposition Merz suggère une politique d'immigration et d'asile plus stricte en réponse à l'incident de Solingen, proposant des lois à faire adopter en collaboration avec le SPD, même sans l'apport des autres partenaires de la coalition. Le FDP a maintenant exprimé son soutien à ce virage.

Le FDP est prêt à collaborer avec l'Union pour réformer les politiques migratoires et d'asile suite à l'attaque au couteau de Solingen. Le chef du parti Christian Lindner a exprimé cette idée au journal "Bild", déclarant : "Le FDP est prêt à s'engager dans des efforts bipartites pour mettre en œuvre de manière cohérente une nouvelle réalité en matière de migration, une collaboration entre les gouvernements fédéral et régional." Lindner a également noté que les propositions de Merz étaient proches de celles du FDP.

Merz a exhorté le chancelier Scholz à s'écarter de ses partenaires de coalition, les Verts et le FDP, dans ce domaine et à introduire des lois correspondantes au Bundestag allemand avec la majorité de l'Union et du SPD. Merz a mis en avant des changements potentiels dans la loi sur les prestations pour les demandeurs d'asile, les droits de résidence et la loi régissant les compétences de la police fédérale.

Lindner a noté que son parti avait plaidé pour une politique migratoire alternative lorsque la CDU était encore sur la ligne Merkel lors de la crise des réfugiés de 2015. Le chef du FDP a également plaidé pour le refus de prestations sociales à certains demandeurs d'asile. "Nous proposons également de ne pas fournir de prestations sociales aux demandeurs d'asile de Dublin, comme le suspect de Solingen, ce qui permettrait leur départ vers le pays de l'UE responsable", a-t-il déclaré au journal.

Conformément au règlement de Dublin, un demandeur d'asile doit déposer sa demande dans le premier État de l'UE où il est entré. L'incident de Solingen a vu un Syrien de 26 ans poignarder au hasard des gens lors d'un festival de la ville, entraînant trois morts. Le suspect est toujours en détention, mais les autorités allemandes ont échoué à l'expulser comme l'exige le règlement de Dublin. L'homme était entré dans l'UE par la Bulgarie, qui a cherché à le renvoyer selon la procédure, mais la paperasse en Allemagne lui a permis de rester.

La Commission, en référence à la Commission européenne, pourrait devoir aborder la question des demandeurs d'asile et de leurs responsabilités conformément au règlement de Dublin, compte tenu de l'affaire de Solingen. Lindner a suggéré que l'Allemagne devrait respecter le règlement de Dublin pour assurer un traitement approprié des demandeurs d'asile comme le responsable de l'incident de Solingen.

