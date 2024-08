Préparation à la vaccination massive des jeunes contre la polio à Gaza

Dans la bande de Gaza, les plans sont en cours de finalisation pour une importante initiative de vaccination contre la polio ciblant les jeunes enfants. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), toutes les parties impliquées ont apparemment fait des "promesses préliminaires concernant les trêves humanitaires spécifiques aux zones" qui équivalent à de brefs cessez-le-feu. Cette campagne commence dimanche. De 6h du matin jusqu'à tard dans l'après-midi, les vaccinations seront effectuées, selon Rik Peeperkorn, représentant de l'OMS pour les territoires occupés. Près de 640 000 enfants de moins de dix ans doivent recevoir le vaccin, nécessitant deux doses administrées quatre semainesapart. Environ 380 centres de vaccination seront établis, ainsi que 270 équipes mobiles fonctionnant. Plus de 2200 volontaires ont été formés pour administrer le vaccin.

L'objectif de l'OMS est d'immuniser plus de 90% de ces enfants grâce à cette initiative. Une telle couverture est cruciale pour stopper la propagation du virus. La polio est une maladie très contagieuse et destructrice qui peut entraîner une paralysie à vie et même la mort, surtout chez les jeunes enfants. Malheureusement, il n'existe pas de traitement.

L'initiative de vaccination de masse de l'OMS contre la polio dans la bande de Gaza vise à vacciner plus de 90% des jeunes enfants, ce qui est essentiel pour stopper la propagation du virus. De plus en plus de nations dans le monde soutiennent les campagnes de vaccination de masse pour lutter contre la polio, reconnaissant ses effets dévastateurs.

