- Préparation à endurer les réalités désagréables - et autres informations sur les élections

À la suite des résultats sismiques des élections régionales en Saxe et en Thuringe, des temps agités se profilent pour la politique des deux États et à l'échelle nationale. La coalition de Berlin, surnommée la "coalition du feu de signalisation", reste intacte, mais semble ébranlée jusqu'à la moelle et plutôt perplexe. À Dresde et à Erfurt, la recherche de majorités commence. Cinq sujets clés font surface :

La composition des partis politiques évolue

Le CDU répugne à gouverner avec la gauche ou l'AfD. De même, elle est réticente à collaborer avec l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (ASW) dans les conditions de l'ASW. Cependant, en raison des résultats électorale complexes en Thuringe et en Saxe, de nouvelles configurations sont nécessaires pour éviter l'immobilisme et l'inguouvernabilité. Le CDU doit réfléchir à savoir si elle est disposée à travailler avec la gauche, comme le suggère le politologue Oliver Lembcke de l'agence allemande de presse à Erfurt. Cependant, cela ranimera le débat sur la barrière contre l'AfD.

Seul le temps dira si une coalition entre des partis distincts fonctionnera plus pragmatiquement que la coalition du feu de signalisation à Berlin, qui s'est heurtée à sa propre barrière lors de l'élection : le SPD en chiffres à un seul chiffre, les Verts franchissant le seuil de 5 %, le FDP invisible. La gauche aussi a connu un revers, même si la responsable federal de son parti, Katina Schubert, a insisté dimanche soir pour dire que son parti "n'était certainement pas éteint".

Lembcke considère les deux élections régionales comme un "moment charnière" : "Cette élection a exprimé le mécontentement envers un paysage politique dominé par l'ouest et envers la coalition du feu de signalisation". Beaucoup de choses semblent en mouvement.

L'AfD pourrait faire obstacle

L'AfD est le principal parti en Thuringe et aspire à gouverner en tant que vainqueur. Elle a également remporté un résultat record proche de 30 % en Saxe. Cependant, personne ne souhaite former une coalition avec l'AfD, considérée comme droit extrême par les défenseurs de la Constitution dans les deux États. Le parti considère cela comme "un mépris de la volonté des électeurs", comme l'a exprimé la présidente federal Alice Weidel. Le président de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, a déclaré : "Vous ne pouvez pas nous contourner si vous voulez des conditions stables pour la Thuringe. Sans l'AfD, il n'y a pas de stabilité pour la Thuringe".

L'AfD de Thuringe pourrait avoir une sorte de minorité de blocage pour la première fois, du moins en Thuringe. Étant donné qu'elle obtient plus d'un tiers des sièges du Parlement régional, elle peut empêcher les décisions nécessitant une majorité des deux tiers, comme l'élection des juges constitutionnels ou des chefs des auditeurs de l'État.

Höcke a rejeté l'idée d'un bloc AfD dimanche soir, préférant parler d'une "minorité de formation", et ils "ne veulent Certainly pas l'utiliser", a affirmé le chef de l'AfD.

Le populisme propulse le succès - ou est-ce la proximité avec le public ?

Les attaques populistes de l'AfD et de l'ASW en Thuringe et en Saxe ont porté leurs fruits. Elles accusent les partis établis de pratiquer la politique "au détriment du peuple" - et prônent un nouveau départ. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a également remporté des voix avec sa distance de Berlin - dans ce cas, de la direction du CDU - et a réussi à maintenir son taux de vote.

Kretschmer a défendu un "gel" de la guerre en Ukraine et un plafond pour les demandeurs d'asile à un moment où ces idées n'étaient pas bien accueillies à la direction du parti. Ces questions, cruciales dans l'est, ont également été promues par la présidente de l'ASW, Sahra Wagenknecht. Heureusement pour les deux, un gouvernement régional n'est pas responsable de ces questions.

"Insulter les gens a toujours été un élément de la démocratie", a déclaré récemment le politologue de Dresde Hans Vorländer dans un podcast ARD. Le populisme devient dangereux lorsque les institutions démocratiques sont sapées. Cette ligne fragile sera probablement mise à l'épreuve par d'autres politiciens comme une formule de succès. Au moins : la participation électorale a été beaucoup plus élevée dans les deux États qu'en 2019, avec près de trois quarts des électeurs inscrits qui ont voté.

Les protestations n'ont pas découragé l'AfD

Des milliers de personnes ont manifesté à Dresde et à Erfurt contre l'extrême droite quelques jours avant l'élection. Dimanche soir, environ 400 citoyens se sont réunis devant le Parlement régional d'Erfurt pour protester contre la progression de l'AfD. Ces protestations n'ont pas découragé l'AfD, pas plus que les préoccupations exprimées par les églises ou les associations économiques. Le parti a remporté des résultats records en Thuringe et en Saxe, peut-être un peu moins sans contre-protestations.

La polarisation entre les partisans de l'AfD et leurs adversaires est inébranlable. Le candidat principal de l'AfD, Höcke, n'a eu qu'à mentionner quelques phrases, comme "la folie du genre" ou "le vélo de cargo", pour ranimer ses partisans lors du meeting de campagne d'Erfurt, et les émotions ont atteint leur apogée. Comment les deux camps trouveront-ils un terrain d'entente reste incertain.

Le véritable test du SPD se trouve en Brandebourg

Dans environ trois semaines, le 22 septembre, aura lieu l'élection régionale en Brandebourg. La conjoncture politique en Thuringe et en Saxe pourrait avoir une incidence sur celle-ci - les électeurs pourraient plaider en faveur d'un peu plus de stabilité. Cependant, cette troisième élection régionale de l'Est est centrale pour le parti au pouvoir, le SPD, qui doit défendre le poste de ministre-président Dietmar Woidke en Brandebourg, contrairement à la Thuringe et à la Saxe.

Si les choses tournent mal, nous pourrions assister à un conflit interne intense au sein de l'SPD, allant même jusqu'à toucher le Chancelier fédéral Olaf Scholz. Le secrétaire général de l'SPD, Kevin Kühnert, a subtilement suggéré cela lors de la nuit électorale en cours. En tant que chef du gouvernement, Scholz est la personne la plus associée à la perception de la manière dont Berlin est gouvernée, a-t-il déclaré sur ZDF. "J'ai rencontré de nombreuses personnes dans les deux États qui expriment leur mécontentement à ce sujet."

