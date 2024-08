Préoccupation pour l'état de santé de Maria Kolesnikowa: l'opposition accuse la prison biélorusse de commettre des "horreurs médiévales"

15:36 Délégation ukrainienne discute de la production d'armes avec des officiels des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'AllemagneUn groupe ukrainien dirigé par la ministre de l'Économie Julia Svyrydenko et Andriy Yermak, chef de la présidence, négocie avec des conseillers en sécurité des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne à Washington, selon le "Kyiv Independent". Les sujets abordés incluent la production d'armes collective, les investissements futurs des nations occidentales dans le secteur de la défense de l'Ukraine et l'urgence de renforcer la défense aérienne et la protection de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. "C'est une période cruciale où nous devons intensifier nos efforts pour aider l'Ukraine à obtenir la victoire. Cette période nécessite une utilisation optimale", déclare Yermak.

14:56 Moscou cache la guerre avec des fêtes et des fleursLe conflit entre l'Ukraine et la Russie se poursuit, mais la plupart des habitants de Moscou restent ignorants des attaques de drones, des raffineries de pétrole en feu et des pertes civiles. Le correspondant de ntv Rainer Munz révèle comment Moscou utilise tous les moyens pour cacher la guerre.

14:25 Bilan tragique de l'attaque russe à Chasiv Yar, en UkraineAu moins cinq civils ont perdu la vie dans une attaque russe sur Chasiv Yar, une ville de la région de Donetsk, selon le gouverneur de la région, Vadym Lyashko. Les victimes sont des hommes âgés de 24 à 38 ans. L'incident s'est produit tôt le matin, laissant une maison privée et un bâtiment à plusieurs étages criblés d'obus.

13:53 Chagrin à Kharkiv suite à une attaque russeLes proches et les amis rendent hommage aux victimes d'une attaque russe sur Kharkiv, en Ukraine. Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegubov, a confirmé sept morts et 97 blessés, dont plus de 20 enfants, dans l'attaque qui a eu lieu vendredi soir. La plus jeune victime est âgée de dix mois. Parmi les morts figure la jeune artiste ukrainienne de 18 ans Veronika Kozhushko. Le célèbre artiste ukrainien Serhiy Zhadan exprime ses sentiments sur Facebook concernant sa mort : "Les Russes sont impitoyables dans leur destruction de notre avenir. Il n'y a pas de pardon pour cela."

13:28 Le ministre de la Défense ukrainien regrette le limogeage du chef de l'Air Force "Je suppose que c'est un remaniement, mais je le regrette", a déclaré le ministre de la Défense ukrainien Rustem Ummerov à CNN lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un lien entre le limogeage et la perte de l'avion de chasse. Il a clarifié que ces questions étaient distinctes, en insistant sur le fait que l'enquête sur la cause continuait. "Je ne veux pas spéculer."

13:03 La ferme conviction du Premier ministre danois quant à la victoire de l'Ukraine contre la RussieLe Premier ministre du Danemark, Mette Frederiksen, aurait déclaré lors de la conférence GLOBSEC à Prague que l'Ukraine devait remporter le conflit avec la Russie. Frederiksen aurait déclaré que c'était "un tournant inévitable". "Il n'y a pas d'option pour l'Ukraine de subir une défaite dans ce conflit. Si la Russie remporte la victoire, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui aura perdu, c'est nous tous", cite-t-on. Le Premier ministre danois souligne qu'il y a un large consensus sur ce point au sein de l'Union européenne. "L'Europe n'a jamais été plus unie qu'elle ne l'est maintenant (...). Nous avons parfois des débats internes. (...) Mais c'est 26 contre un", cite "European Truth", sous-entendant que toute l'Europe s'oppose à la Russie.

12:15 Changement de pouvoir dans la région de Donetsk alors que la Russie s'empare du village de KiroveLes forces russes ont pris le contrôle du village de Kirove dans la région ukrainienne de Donetsk, selon le ministère de la Défense russe à Moscou. Les forces russes ont graduellement avancé sur le front est depuis un certain temps, avec Donetsk et Louhansk, la région industriellement dominante de Donbass, parmi leurs cibles. Les deux régions, ainsi que Zaporijjia et Kherson plus au sud en Ukraine, ont été officiellement incorporées par la Russie en septembre 2022, bien que leurs troupes n'en contrôlent pas entirely. L'Ukraine vise à récupérer tous les territoires, y compris la péninsule de Crimée, qui a été annexée par la Russie en 2014 et se trouve plus au sud de Kherson.

11:45 Des pertes signalées dans les attaques ukrainiennes contre la région frontalière russe de BelgorodDes forces ukrainiennes ont allegedly attaqué la région russe de Belgorod à la frontière avec l'Ukraine, selon des rapports russes. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a annoncé sur son canal Telegram que des pertes et des blessures avaient été enregistrées. Dans une frappe aérienne sur la ville de Belgorod, trois personnes ont perdu la vie et plus de 30 personnes, dont trois enfants, ont été blessées, a rapporté Gladkov. Plus d'une douzaine de bâtiments résidentiels et 47 véhicules ont été endommagés.

Les autorités de la ville de Shebekino, dans la région russe de Belgorod, rapportent des bombardements ukrainiens. Un femme a été blessée samedi et Shebekino se trouve près de la frontière ukrainienne.

09:00 Ukraine publie des données sur les pertes russes

Le quartier général ukrainien publie de nouvelles statistiques sur les pertes russes en Ukraine. Selon eux, la Russie a subi des pertes d'environ 614 950 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec 1 360 pertes dans les 24 dernières heures. Le rapport de Kyiv affirme également que huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 UAV ont été détruits pendant cette période. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie aurait perdu 8 582 chars, 17 614 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 471 UAV, 28 navires et un sous-marin. Les évaluations occidentales suggèrent des pertes plus faibles, mais celles-ci sont considérées comme minimales.

08:35 Russie : une vidéo prétend montrer une attaque ukrainienne sur Belgorod

Selon les autorités locales, une attaque ukrainienne sur la ville de Belgorod dans le sud-ouest de la Russie vendredi soir (voir l'entrée 23h19) a entraîné cinq morts et 46 blessés, dont sept enfants. Trente-sept personnes blessées, dont sept enfants, ont été transportées à l'hôpital. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et originaire du tableau de bord d'une voiture prétend montrer l'attaque. Elle montre une autre voiture explosant en conduite, suivie d'une explosion de l'autre côté de la rue. L'authenticité de ces images et des allégations de combats ne peut être vérifiée.

07:48 Médias indépendants russes rapportent : au moins 66 000 soldats russes tués en Ukraine

Au moins 66 471 soldats russes sont morts dans le conflit ukrainien, selon le média russe indépendant Mediazona. En collaboration avec BBC News Russian, Mediazona a répertorié les noms de soldats russes morts en Ukraine grâce à une enquête open-source. Les journalistes soulignent que ce chiffre ne représente que ceux dont les noms ont pu être retracés via des ressources ouvertes, et le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus élevé. Le quartier général ukrainien estime que plus de 600 000 soldats russes sont morts, et les estimations occidentales corroborent cette chiffre.

07:15 Ukraine : le bilan s'alourdit à 7 après une attaque russe sur Kharkiv

Seven personnes sont mortes et 97 autres, dont plus de 20 enfants, ont été blessées lors d'une incursion russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, selon Oleg Synegubow sur Telegram. Selon les autorités de Kharkiv, un parc pour enfants et un immeuble de 12 étages ont été touchés par une bombe russe D-30 SM-Lenkluftbombe pendant l'attaque de vendredi. Un incendie s'est déclaré. Synegubow indique que les opérations de pompiers continuent samedi matin.

06:27 ISW : la popularité de Poutine chez les Russes chute à un plus bas historique

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) rapport dans son dernier rapport que la mécontentement envers le gouvernement russe et le président Vladimir Poutine parmi la population russe augmente suite à l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk. Citant un sondage de l'Institut russe de l'opinion publique, 28% des répondants expriment leur mécontentement ou leur insatisfaction face aux mesures adoptées par les autorités russes suite à l'incursion ukrainienne. Citant des sondages de l'Institut russe de l'opinion publique, l'approbation de Poutine chute de 3,5 points de pourcentage à 73,6% lors de la deuxième dernière semaine d'août, le plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Selon l'ISW, ces sondages suggèrent que le Kremlin doit reconnaître une augmentation de la mécontentement sociale depuis l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk.

05:40 Le Venezuela remet deux Colombiens accusés de combattre pour l'Ukraine

Le service de sécurité russe FSB annonce que deux citoyens colombiens, suspectés de combattre pour l'Ukraine, ont été arrêtés par les autorités russes. Les deux Colombiens, Alexander Ante et Jose Aron Medina, ont été remis à la Russie par le Venezuela après leur arrestation par les autorités vénézuéliennes lors d'une escale à Caracas en route pour la Colombie. Les médias espagnols rapportent que les hommes se sont engagés dans la Légion internationale en été 2023. Ils ont été arrêtés à l'aéroport de Caracas en juillet. Selon le FSB, des preuves de leur participation à la guerre et des tenues militaires ukrainiennes ont été retrouvées sur eux.

04:47 Le président tchèque : l'avancée russe non liée à l'opération de Kursk

Le président tchèque Petr Pavel estime que l'avancée des troupes russes près de Pokrovsk dans l'oblast de Donetsk n'est pas liée aux activités des forces ukrainiennes dans l'oblast russe de Kursk. Il l'a déclaré lors d'une interview avec Radio Liberty. Selon Pavel, la Russie cherche constamment à prendre le contrôle de tous les quatre oblasts - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson - qu'elle considère comme son territoire. Elle prévoit d'atteindre cet objectif dans un délai raisonnable, lorsque les conditions seront favorables aux opérations militaires, a-t-il ajouté.

03:47 Stoltenberg : l'opération de Kursk est justifiée

14:48 Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié l'avancée des forces ukrainiennes sur le territoire russe de Kursk comme justifiée. Il a souligné le droit d'Ukraine à se protéger et a déclaré que ce droit n'était pas limité par ses frontières, lors d'une interview avec Die Welt am Sonntag. Il a également rejeté les accusations du gouvernement russe selon lesquelles les puissances occidentales avaient connaissance préalable de l'invasion ukrainienne. Selon Stoltenberg, l'Ukraine n'a pas partagé ses plans pour Kursk avec l'OTAN dans son domaine d'influence, et l'OTAN n'a pas été impliquée dans l'opération.

13:49 La Cour pénale internationale demande l'arrestation de Poutine lors de sa visite en Mongolie

Fadi el-Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale, a affirmé que la Mongolie, en tant qu'État membre de la CPI, est légalement tenue de retenir le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite le 3 septembre. La visite de Poutine en Mongolie serait la première fois qu'il se rend dans un pays membre de la CPI qui a ratifié le Statut de Rome. Le Statut oblige les États membres de la CPI à retenir Poutine s'il pénètre sur leur territoire, suite à l'émission d'un mandat d'arrêt contre lui pour le déplacement forcé d'enfants des territoires ukrainiens occupés par la Russie en mars 2023.**

12:33 Appel vidéo Biden-von der Leyen : rappel de l'invasion ukrainienne

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a souligné l'importance des relations transatlantiques, quelle que soit l'issue des élections présidentielles américaines en novembre. Von der Leyen a reçu le prix transatlantique tchèque-slovaque (CSTA) lors de la conférence sur la sécurité Globsec à Prague. Dans son discours dacceptation, elle a évoqué un appel vidéo avec le président américain Joe Biden le jour de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. "Nous avons immédiatement convenu de la stratégie appropriée pour faire face à la guerre de Poutine", a expliqué von der Leyen. À cette occasion, l'Europe et les États-Unis s'étaient tenus ensemble en tant qu'alliés du côté droit de l'histoire, a-t-elle déclaré.**

11:19 Russie : pertes humaines dans l'attaque sur Belgorod

Au moins cinq personnes ont trouvé la mort et 37 autres ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes sur la région frontalière russe de Belgorod, selon des rapports en provenance de Russie. Une femme et quatre hommes ont péri suite à leurs blessures, a annoncé le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov sur Telegram. Des sources non confirmées suggèrent que les forces ukrainiennes ont ciblé la ville de Belgorod et la région environnante avec des munitions à cluster et des lanceurs de roquettes multiples.**

10:01 L'Ukraine va faire appel aux fabricants d'armes pour les drones en essaim et les missiles abordables

Le ministre de la Transformation digitale, Mykhailo Fedorov, a annoncé que l'Ukraine prévoyait de collaborer avec des fabricants d'armes pour développer l'IA pour les drones en essaim et les missiles abordables afin de contrer les drones kamikazes russes lors du Forum Globsec à Prague. Selon Fedorov, les forces ukrainiennes sont confrontées à divers défis, notamment l'infanterie russe, les pénuries de munitions et les drones kamikazes et de reconnaissance russes. En réponse, les forces ukrainiennes utilisent des drones de vue en première personne bon marché, des drones de reconnaissance, de petits systèmes de défense aérienne et des drones longue portée faits maison pour attaquer les cibles russes, selon Fedorov. "Quels sont les défis futurs où nous avons besoin de votre contribution pour le développement ? Comment générer un système de guidage laser efficace, comment développer l'IA pour les drones en essaim, comment créer des HIMARS ukrainiens abordables, comment établir des missiles ukrainiens pour intercepter les Shaheds ?" a demandé Fedorov.**

L'Ukraine reçoit une première partie de munitions de 155 mm de la part de l'alliance États-Unis-Europe, comme l'a mentionné le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavsky, à Bruxelles.

