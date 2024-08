- Premiers cas de Mpox signalés en Europe

Pour la première fois, un cas de Mpox est signalé en dehors du continent africain, où la maladie a récemment connu une augmentation. Les autorités suédoises ont confirmé un cas de la nouvelle variante Klade I dans la région de Stockholm. "Nous avons maintenant reçu confirmation que nous avons une variante grave de Mpox en Suède", a déclaré le ministre de la Santé Jakob Forssmed.

La personne infectée a contracté le virus pendant un séjour dans une région africaine où une importante épidémie de la maladie a été enregistrée, a déclaré Olivia Wigzell, directrice générale de l'Autorité suédoise de santé, lors d'une conférence de presse jeudi. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est en contact avec les autorités suédoises pour soutenir le pays dans son premier cas de la variante Mpox Klade Ib.

Le Mpox était auparavant connu sous le nom de « monkeypox » car il a été identifié pour la première fois chez les singes. Le virus est lié au virus de la petite vérole classique et provoque une éruption cutanée, de la fièvre et des douleurs musculaires. Il existe deux vaccins, mais nowhere near enough doses en Afrique. Les infections par la variante Klade I avaient été observées Previously only in Africa centrale, notamment dans la République démocratique du Congo (RDC), selon l'Institut Koch (RKI).

Le cas suédois de Mpox considéré comme sûr par les autorités

Cependant, l'Autorité suédoise de santé n'est pas encore préoccupée par ce cas. Wigzell a déclaré qu'il n'y avait pas de risque que ce cas affecte la population générale. "Le cas lui-même ne nécessite actuellement aucune mesure de contrôle des infections supplémentaires, mais nous surveillons bien sûr la situation de près", a déclaré Wigzell lors de la conférence de presse avec le ministre de la Santé sociale.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) continue également d'évaluer le risque d'infection comme très faible.

Juste mercredi, l'OMS avait déclenché pour la deuxième fois en deux ans l'alerte la plus élevée en raison de la propagation de la maladie virale en Afrique. Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il s'agit d'une urgence sanitaire d'importance internationale. Les experts estiment que la variante Klade I pourrait être plus contagieuse que les variants précédents et provoquer des infections plus graves.

La raison est maintenant une épidémie de l'infection virale dans la République démocratique du Congo, qui s'est également étendue aux pays voisins. L'épidémie en République démocratique du Congo a commencé avec la propagation d'une souche endémique connue sous le nom de Klade I. La nouvelle variante Klade Ib semble se propager plus facilement par des contacts rapproches

