Premiers cas américains de teigne résistante au traitement découverts chez des patients de la ville de New York

Les détails de ces cas ont été communiqués au CDC en février et partagés dans un rapport publié jeudi. Les patients - deux femmes de la ville de New York n'ayant aucun lien de parenté - ont présenté des symptômes pour la première fois en 2021 et 2022. L'une des patientes n'avait pas voyagé à l'étranger, ce qui laisse supposer que la maladie s'est propagée aux États-Unis.

Malgré son nom, la teigne n'est pas causée par un ver, mais par l'une des 40 espèces de champignons. Dans le cas présent, les infections ont été causées par Trichophyton indotineae, un champignon récemment découvert.

Les cas se sont d'abord concentrés sur des patients d'Asie du Sud, mais ils ont également été découverts dans des pays d'Europe. Il s'agit des premiers cas connus aux États-Unis.

La teigne peut prendre plusieurs formes, mais elle provoque souvent ce qui ressemble à une éruption cutanée superficielle qui forme un anneau autour d'une peau d'apparence normale. Il s'agit d'une éruption très inconfortable qui provoque des démangeaisons.

Dans le cas de la première patiente, la femme de 28 ans a semblé développer l'éruption au cours de l'été 2021. Elle a consulté un dermatologue en décembre et a déclaré qu'elle n'avait pas voyagé à l'étranger et qu'elle n'avait pas été exposée à une personne présentant une éruption cutanée similaire.

Le rapport indique que la femme présentait de "grandes plaques annulaires, squameuses et prurigineuses" sur le cou, le ventre, le pubis et les fesses. Les médecins lui ont prescrit un traitement oral qu'elle a commencé à prendre en janvier 2022.

L'éruption cutanée ne s'étant pas améliorée après deux semaines de terbinafine, un antifongique courant, les médecins l'ont mise sous itraconazole, un médicament liquide généralement utilisé pour traiter les infections à levures de la bouche et de la gorge. Le traitement a semblé efficace et l'infection s'est résorbée après que la femme a pris le médicament pendant quatre semaines. Les médecins la surveillent toujours, car les infections à teigne peuvent réapparaître.

La deuxième patiente, une femme de 47 ans, a développé une éruption cutanée sur les cuisses et les fesses lors d'un séjour au Bangladesh au cours de l'été 2022. Les médecins l'ont traitée avec un antifongique topique et des crèmes stéroïdiennes, mais l'éruption n'a pas semblé disparaître. Plusieurs autres membres de la famille au Bangladesh ont également développé des éruptions similaires.

À l'automne, de retour aux États-Unis, la femme s'est rendue trois fois aux urgences pour obtenir de l'aide. Les médecins lui ont donné plusieurs crèmes et traitements habituellement utilisés pour la teigne, mais en décembre, les dermatologues ont constaté qu'il n'y avait pas d'amélioration.

Elle a également reçu de la terbinafine par voie orale, mais ses symptômes ne se sont pas améliorés. La situation s'est améliorée après un traitement de quatre semaines à la griséofulvine, un médicament souvent utilisé pour traiter le pied d'athlète et les infections fongiques du cuir chevelu, mais les médecins envisagent d'autres options thérapeutiques. Son fils et son mari, qui vivent avec elle, sont en cours d'évaluation pour des infections similaires.

Le Dr Priya Soni, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, a déclaré qu'il était impressionnant que les médecins aient pu identifier l'espèce avec l'aide de leur service de santé publique.

Le fait que l'un des patients n'ait jamais voyagé dans une région où des cas ont été recensés est un véritable signal de changements épidémiologiques au sein de l'espèce fongique.

"Il est donc important que les médecins et autres prestataires de soins soient conscients que nous pourrions voir plus de cas de cette espèce particulière à l'approche des mois d'été plus chauds et humides", a déclaré Soni, qui n'a pas été impliquée dans les deux nouveaux cas. "Je pense qu'avec la mondialisation et les voyages que nous allons faire pendant l'été, nous risquons d'observer davantage de cas au fur et à mesure que les mois passent.

Le rapport encourage les prestataires de soins à être à l'affût de ces infections. Selon Soni, l'un des signaux d'alerte serait probablement qu'une personne présentant une éruption cutanée ne réagisse pas à la terbinafine après environ quatre semaines de traitement.

Les CDC conseillent vivement aux prestataires de soins de santé de contacter le service de santé publique de leur État ou de leur région si une éruption cutanée ne répond pas aux traitements de première intention, afin que les cas puissent faire l'objet de tests plus approfondis ; ils notent que les techniques de test utilisées par la plupart des laboratoires cliniques confondent généralement les cas de cette teigne avec d'autres types.

Bien que l'itraconazole ait semblé fonctionner lorsque les traitements de première intention n'ont pas fonctionné, il peut être difficile à absorber et n'interagit pas toujours bien avec d'autres médicaments. Il peut également prendre jusqu'à 12 semaines pour agir.

"Les efforts de gestion des antimicrobiens sont essentiels pour minimiser l'utilisation abusive et excessive des médicaments antifongiques et des corticostéroïdes prescrits et en vente libre", indique le rapport.

Les CDC encouragent également les médecins à informer leurs patients sur les moyens de prévenir la propagation de la teigne.

Soni a déclaré qu'elle conseillerait aux gens de ne pas partager leurs vêtements, peignes ou chapeaux avec les personnes qui ont une éruption cutanée et d'éviter tout contact étroit avec les personnes qui ont la teigne.

Comme les champignons aiment les environnements chauds et humides, séchez bien vos pieds entre le moment où vous prenez une douche et celui où vous mettez vos chaussettes et vos chaussures.

Une bonne hygiène des mains peut également s'avérer utile, car l'infection fongique se transmet de peau à peau. Le champignon peut se trouver dans le sol, il est donc important de porter des gants ou de bien se laver les mains après avoir jardiné ou creusé dans la terre.

On peut contracter la teigne après avoir caressé un animal de ferme ou même un chien ou un chat infecté.

"Toutes les formes de teigne se développent par temps chaud et humide, en particulier dans les vestiaires, les piscines couvertes, etc.

Avec un monde de plus en plus chaud et humide, les scientifiques affirment que nous verrons probablement davantage d'infections fongiques de ce type. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y en aura encore plus qui seront résistantes aux traitements de base.

"Nous rencontrons un petit problème lorsque de nouvelles espèces sont intrinsèquement résistantes à certains de nos antifongiques les plus courants", a déclaré M. Soni.

Source: edition.cnn.com