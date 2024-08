- Premières unités de formation RB pour les nouveaux arrivants à Nusa

RB Leipzig a accueilli son nouveau joueur, Antonio Nusa, pour sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Après la signature du joueur norvégien de 19 ans en provenance du club belge de Bruges mardi, il a donné un aperçu mercredi de ce que le club de football de Bundesliga saxon peut attendre de lui. Il reste à voir si le coach Marco Rose le considérera comme une option pour le match de la DFB-Pokal samedi (15h30/Sky) contre Rot-Weiss Essen.

Cependant, le directeur sportif Rouven Schröder a souligné, compte tenu du fait que Nusa a joué pour Bruges le week-end dernier : "Nous avons un joueur en forme." Schröder, qui a réussi à conclure l'affaire de 22 millions d'euros discrètement sans les spéculations publiques habituelles, est déjà très élogieux envers le nouveau joueur.

"Antonio n'est pas un classique numéro 10 comme Dani Olmo, mais il vient des côtés droit et gauche. Il a beaucoup à offrir, il apporte beaucoup avec lui", a déclaré Schröder lors d'une conférence de presse. Nusa est attendu pour avoir un impact immédiat à RB. "S'il est bon et qu'il y arrive, il jouera. Il a l'équipement et le potentiel pour cela", a déclaré le directeur sportif.

