Premières images virales dans le monde, interdiction des scooters électriques, phénomène d'iceberg bizarre: retrouvez les histoires du jour

5 choses

1️⃣ Passé et présent se rencontrent : Devenir « viral » semble être quelque chose qui n'arrive qu'à la génération actuelle en ligne. Mais il y a des siècles, l'art tapageur qui rayonnait une victoire et une prospérité ostentatoires créait de l'agitation parmi la classe bavarde pendant l'époque de la Renaissance.

2️⃣ « Mettre fin au chaos » : Si vous vivez dans une grande zone métropolitaine, vous avez probablement eu une rencontre rapprochée avec quelqu'un qui se promène sur un scooter électrique. Avec les blessures et les décès en hausse, une autre grande ville vient de décider d'interdire les locations de scooters électriques.

3️⃣ Stratégie juridique : Un homme qui poursuit Disney pour le décès injustifié de sa femme se heurte à un nouvel obstacle juridique. Le géant du divertissement tente de faire rejeter l'affaire parce qu'il a acheté un billet pour Epcot et s'est inscrit à Disney+.

4️⃣ Volonté de survivre : Bing Olbum avait prévu de faire une randonnée de quelques jours, mais s'est perdu dans la nature sauvage de l'Idaho pendant plus d'une semaine. Des résidents locaux à cheval ont finalement trouvé l'aventurier de 89 ans, qui a réussi à survivre grâce à du bœuf séché, des noix salées et des comprimés d'iode.

5️⃣ Vortex mystérieux : Depuis des mois, le plus grand iceberg du monde tourne lentement sur lui-même dans le détroit de Drake près de l'Antarctique, et cela pourrait continuer pendant un certain temps. Voici ce que les experts ont à dire sur ce phénomène.

Regardez ça

😬 Grosse bourde : Une maison à Edison, dans le New Jersey, a été arrosée d'eau à cause d'une erreur apparente des travailleurs de la région.

En vedette

• Plusieurs personnes inculpées dans une affaire liée à la mort de l'acteur Matthew Perry• Suivez en direct : Biden et Harris tiennent leur premier événement commun depuis qu'il a quitté la course présidentielle• Trump demande que la sentence dans l'affaire de versement d'argent soit reportée jusqu'après l'élection

Ce qui fait jaser

✈️ Voyages illimités : Une compagnie aérienne offre un « forfait tout ce que vous pouvez voler » qui permet aux détenteurs de prendre autant de vols qu'ils le souhaitent pendant un an.

Regardez ça

🏊 Piscine flottante futuriste : Les New-Yorkais sont un pas plus près d'obtenir leur piscine flottante en forme de croix tant attendue dans l'East River. Elle devrait ouvrir près du ponton 35 à Manhattan en 2026.

6,49 %

🏡 C'est le taux moyen d'un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans cette semaine - bien en dessous du pic -, ce qui incite certains propriétaires à renégocier.

Citation

🎾 Rebondir : La quadruple championne de Grand Chelem a déclaré qu'elle était toujours en train de s'adapter à la pratique du tennis depuis son retour de congé de maternité après la naissance de sa fille.

Quiz

🌎 Harry et Meghan sont en Amérique du Sud pour soutenir des initiatives qui protègent les enfants des dangers en ligne. Meghan a été accueillie par le vice-président du pays hôte, vu ci-dessus. Dans quel pays se sont-ils rendus ?A. BrésilB. ColombieC. PérouD. Argentine⬇️ Faites défiler pour voir la réponse.

Spotlight sur le sport

⚽ Nouvelle direction : Mauricio Pochettino sera le prochain entraîneur de l'équipe de soccer masculine des États-Unis, selon les rapports. Il a Previously managed Chelsea in the English Premier League.

Bonne humeur

☀️ Nous aimons terminer sur une note positive : Des bateaux alimentés par le soleil naviguent tranquillement dans une section isolée de la forêt amazonienne en Équateur. Une organisation à but non lucratif fournit des navires solaires pour aider les gens des communautés autochtones à naviguer dans la vie quotidienne.

🧠 Réponse au quiz : B. Harry et Meghan se rendent en Colombie à la suite d'une invitation de la vice-présidente Francia Márquez. Testez vos connaissances avec le quiz de l'actualité de CNN dans la newsletter 5 Things de demain matin.📧 Consultez toutes les newsletters de CNN.

