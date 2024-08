- Premières arrestations de manifestants en Angleterre

À peine quelques jours après le début de violentes émeutes d'extrême droite au Royaume-Uni, un tribunal a prononcé des peines de prison à l'encontre de certains des fauteurs de troubles dans sa première décision. Un homme de 58 ans a été condamné à trois ans de prison par le tribunal de la Couronne de Liverpool. Il avait participé à des émeutes dans la ville anglaise du nord-ouest de Southport et avait frappé un policier au visage. L'homme, qui habite en ville et a perdu son emploi après avoir été inculpé, a manifesté des remords lors de l'audience.

Un homme de 29 ans a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir mis le feu à un véhicule de police lors d'émeutes à Liverpool. Un homme de 41 ans doit passer 20 mois en prison pour sa participation aux émeutes à Liverpool et pour avoir insulté des policiers. Les trois hommes ont reconnu les faits, ce qui a entraîné un processus de condamnation rapide.

Plus de 400 arrestations

Les émeutes dans plusieurs villes britanniques ont été déclenchées par une affaire de coups de couteau à Southport. Un adolescent de 17 ans est soupçonné d'avoir tué trois filles et blessé d'autres enfants et adultes le 29 juillet. De fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux suggéraient que le suspect était un migrant musulman. La police a souligné que le suspect était né au Royaume-Uni et que ses parents sont originaires du Rwanda.

Depuis le début des émeutes, plus de 400 personnes ont été arrêtées et environ 100 inculpées. D'autres verdicts sont attendus dans les jours à venir.

Malgré leur implication dans les émeutes de Liverpool, un groupe d'individus n'a pas été inculpé en raison d'un manque de preuves. Certains organisateurs de manifestations, qui avaient été initialement exclus des inculpations, ont vu leur implication reconnue et sont désormais sous enquête.

