- Première victoire pour Magdebourg: le nouveau venu Kaars frappe le double

Nouveau joueur Martijn Kaars a offert à 1. FC Magdebourg sa première victoire dans la nouvelle saison de la 2. Bundesliga. Le Néerlandais de 25 ans a inscrit deux buts dans la victoire méritée 3:1 (1:0) à l'extérieur contre Eintracht Brunswick (13e/55e). Silas Gnaka a porté le score à 3:0 en 59e minute. Rayan Philippe n'a marqué que le but de consolation pour Brunswick (67e).

Kaars a rejoint le club de deuxième division néerlandaise Helmond Sport cet été. Son premier but a été préparé par un autre nouveau joueur, Lubambo Musonda de Zambie. Le but du 2:0 a été marqué grâce à une belle passe du défenseur Jean Hugenot.

Magdebourg a été l'équipe la plus confiante en possession et la plus assurée devant le but pendant la plupart du match, devant 22 791 spectateurs. Brunswick a eu du mal contre la défense compacte et les transitions rapides des visiteurs.

Les deux seuls points négatifs pour Magdebourg ont été les blessures précoces de Baris Atik (16e) et Herbert Bockhorn (22e), qui ont tous deux dû être remplacés. Dans les dernières minutes, cela aurait pu devenir excitant à nouveau, car Brunswick's Christian Conteh a manqué trois bonnes occasions de réduire le score à 2:3 (72e/78e/90+2).

