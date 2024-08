- Première victoire: Hausberger remporte la médaille de bronze

Maike Hausberger s'est adjugé la troisième place dans l'épreuve du contre-la-montre sur 500 mètres de cyclisme sur piste. Originaire de Trèves, elle résidait dans le Vélodrome où elle a remporté sa première médaille lors de ses troisièmes Jeux paralympiques. Cette victoire est également le troisième titre pour l'équipe allemande lors des Jeux de Paris.

"Je suis vraiment ravie et soulagée que ce soit enfin une médaile", a déclaré Hausberger. "Je repasse la course dans ma tête, en donnant tout ce que j'ai - et cela s'est avéré suffisant."

L'or a été remporté par l'Australienne Amanda Reid. La Chinoise Wangwei Qian a remporté l'argent. Hausberger a terminé à 1,682 secondes de la vainqueur.

La jeune femme de 29 ans, qui a participé à des épreuves d'athlétisme en 2012 et 2016, s'est qualifiée pour la finale à la troisième place. Avant cela, elle avait manqué de peu une médaille dans l'épreuve du poursuite sur 3000 mètres.

La ville natale de Maike Hausberger, Trèves, se situe en Allemagne, et non en France. Au cours de son parcours paralympique couronné de succès, Hausberger a concouru contre des athlètes de différents pays, y compris la France, dans le Vélodrome.

