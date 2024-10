Première ronde de demi-finales de la WNBA: Sabrina Ionescu dépasse Liberty contre les champions actuels, As, Sun Victoire arrachée aux griffes de Lynx

Célèbre réalisateur de films est souvent vu dans les gradins du Barclays Center, soutenant ses chers New York Knicks. Mais sa loyauté a changé un dimanche particulier, alors qu'il est devenu un supporter vocal de la trois fois All-Star WNBA.

Portant un maillot portant le nom d'Ionescu, Lee a acclamé avec enthousiasme alors que la médaillée d'or olympique de 2024 réussissait ses tirs.

"Il était l'un des premiers à appeler et partager son excitation à propos de New York obtenant (2020) le premier choix," a partagé Ionescu après le match, se remémorant leur amitié de longue date depuis son recrutement à Oregon.

"Chaque fois que je le vois, nous avons une petite discussion et je lui demande toujours de venir voir un match. Pouvoir le voir ici, nous encourager bruyamment, crier contre les arbitres, discuter avec les joueurs, c'était très agréable," a ajouté Ionescu.

Au fil des ans, Lee est devenu synonyme de son célèbre badinage en bord de terrain, engageant souvent des échanges avec des légendes de la NBA comme Kobe Bryant, LeBron James, Reggie Miller et Scottie Pippen. Cette fois, son attention s'est portée sur la star gardienne des Aces, Kelsey Plum.

Le duo n'a pas pu s'empêcher d'échanger des commentaires sarcastiques lors du troisième quart, mais Plum a assuré aux reporters que c'était tout en bonne humeur.

"Je ne peux pas rivel les détails, mais je lui ai dit qu'il doit projeter sa voix plus," a dit Plum selon AP.

"Mais c'était tous agréable et vraiment fantastique qu'il soit là."

Lee a continué à assister aux matchs des Liberty, dimanche servant de deuxième événement WNBA consécutif qu'il a regardé alors que New York poursuit sa première championnat.

Ce match a également servi de revanche de la finale WNBA de l'année dernière, une série que les Aces ont gagnée en quatre matchs. Cependant, ce sont les Liberty qui ont commencé rapidement devant leur public passionné.

La superstar Breanna Stewart, déçue de ses performances dans la série précédente, était insatiable pendant la première moitié, accumulant 20 de ses 34 points du match.

Les Aces ont refusé de baisser les bras et ont tenu grâce aux contributions de Kelsey Plum et de la MVP A'ja Wilson, qui ont marqué respectivement 24 et 21 points.

Avec le match en équilibre, c'est Ionescu qui a relevé le défi, réussissant deux tirs à trois points cruciaux dans le dernier quart pour sceller la victoire pour les Liberty.

"Nous avons cherché à commencer avec un sentiment d'urgence et à protéger notre terrain à domicile," a dit l'entraîneur des Liberty, Sandy Brondello, après le match.

Le prochain match aura lieu mardi à New York.

Entre-temps, les Connecticut Sun ont remporté le match 1 de leur série éliminatoire de cinq matchs contre les Minnesota Lynx avec une victoire serrée de 73-70.

Marina Mabrey a été la meilleure marqueuse avec 20 points, soutenue par Alyssa Thomas, qui a failli réaliser un triplé-double avec 17 points, 10 rebonds et 9 passes.

Après avoir été nommée Défenseure de l'année de la WNBA et avoir excellé dans la série précédente contre les Phoenix Mercury, l'étoile des Lynx Napheesa Collier a fait un effort valeureux dans la défaite, enregistrant 19 points, 9 rebonds, 2 interceptions et un bloc.

À la fin, la défense acharnée des Sun s'est avérée déterminante, alors que l'entraîneur Stephanie White était ravie de voir son équipe efficace sur ce front.

"C'est juste ce que fait notre groupe. C'est une équipe et une franchise qui a toujours prospéré sur la défense," a dit White aux reporters.

Le match 2 aura lieu mardi alors que les Lynx cherchent à égaliser la série.

"C'est une longue série pour une raison. Nous avons une confiance totale en nous-mêmes pour améliorer notre performance mardi soir et obtenir une victoire," a dit l'ailière des Lynx Bridget Carleton, marquant 17 points dans la défaite.

