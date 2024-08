- Première réunion après les vacances d'été

Prince William (42 ans) se prépare à reprendre ses activités prochainement. Selon l'agenda de la Famille Royale, le futur roi se rendra à la Galerie Saatchi de Londres le 5 septembre. L'exposition spéciale, intitulée "Sans-abri : Rethought", fait partie de l'initiative Homewards, qui se concentre sur le problème des sans-abri au Royaume-Uni et raconte les expériences de ceux qui en sont affectés à travers leurs œuvres d'art personnelles.

Homewards est reportedly un projet de cinq ans soutenu par la fondation caritative de Prince Will, The Royal Foundation, visant à aider les personnes en difficulté. L'objectif de l'exposition est de partager des histoires inspirantes, "d'approfondir la compréhension du pays sur la question des sans-abri et d'insuffler de l'espoir qu'elle peut être éradiquée", selon le site web de Homewards.

Œuvres d'artistes sans-abri, d'enfants et d'artistes célébrés

During his visit, Prince Will will interact with homeless artists and individuals whose lived experiences have influenced some of the artworks. He will also chat with children and youngsters who have demonstrated creativity through a workshop centered around the theme. The exhibition will also display artworks by distinguished artists like Marc Quinn (60), Philip Colbert, and Rankin (58), famously known as Heidi Klum's (51) photographer from "Germany's Next Topmodel." The exhibition continues until September 20.

Cet événement marque la première apparition publique de Prince Will depuis sa participation au match de l'UEFA opposant l'Angleterre et l'Espagne à Berlin le 14 juillet, qu'il a assisté avec son fils, le prince George (11 ans). Actuellement, il profite d'un peu de temps libre au château de Balmoral en Écosse avec la princesse Kate (42 ans) et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte (9 ans) et le prince Louis (6 ans).

Après son court séjour au château de Balmoral, Prince Will reprendra ses engagements publics en visitant la Galerie Saatchi le 5 septembre pour l'exposition "Sans-abri : Rethought". Cette pause, dit-il, lui sert de période de détente avant de se replonger dans son travail lié à l'initiative Homewards, qui vise à éradiquer le problème des sans-abri au Royaume-Uni.

