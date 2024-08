- Première rencontre dans un entrepôt de produits de nettoyage

Acteur chevronné Winfried Glatzeder (79) a livré quelques anecdotes amusantes depuis son installation dans le camp de jungle. Il n'y a pas si longtemps, le septuagénaire a admis avoir envisagé l'infidélité avec une collègue au début de son mariage. Maintenant, la star célèbre de "La Légende de Paul et Paula" aborde un autre sujet tabou. Dans le septième épisode de "Je suis une star - La Battle des légendes de jungle" (disponible en streaming sur RTL+ autour de 20h15 le 21 août), Glatzeder révèle des détails intimes sur sa première fois.

Winfried Glatzeder : L'expérience du placard à balais

La conversation prend un tour intéressant lorsque Giulia Siegel (49) demande : "Raconte ton expérience de la première fois !" Glatzeder répond négligemment : "C'était une histoire de placard à balais." Siegel rit alors : "Boris Becker" - une référence à la fille d'Anna Ermakova (24) de Boris Becker, née à Londres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Glatzeder ajoute : "J'ai un fils né de cette même expérience de placard."

Siegel montre plus de curiosité et demande : "Alors, tu as créé un bébé pendant ta première fois ?" La réponse de Glatzeder est affirmative : "Malheureusement, oui. Je n'étais pas prêt à ça à l'époque." Il trouve l'expérience "déplaisante" en retrospectif et partage qu'il avait 20 ans lors de sa première expérience sexuelle. "Vingt ans, c'était ton âge pour ta première fois ? Waouh, c'est fou", s'exclame son interlocuteur surpris, Siegel.

Glatzeder n'avait jamais partagé son histoire de placard avant, affirmant que personne ne lui avait jamais posé la question. Selon Glatzeder, Siegel est "la seule assez courageuse" pour le faire, révèle-t-il avec un clin d'œil.



