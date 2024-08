- Première production du projet commémoratif "MemoriAHR": première fabrication de stèle

L'initiative de commémoration "MemoriAHR" pour la catastrophe des inondations de 2021 dans la vallée de l'Ahr continue de progresser. Des piliers en acier initiaux pour le projet de monument ont déjà été fabriqués, a annoncé Annette Holzapfel du groupe de citoyens dirigeant.

Lors d'une soirée du mercredi, une séance d'information sur le projet a eu lieu, où l'un des monuments a même été installé à l'extérieur pour que le public puisse le voir, selon Holzapfel. L'objectif est d'ériger 34 monuments le long de l'Ahr, qui serviront de mémorial de la catastrophe des inondations de 2021 et montreront également l'union "impressionnante" dans la vallée de l'Ahr. Cela comprend une exposition numérique : cette année, des vidéos en direct de la nuit des inondations seront publiées sur le portail culturel numérique de l'État.

During the 2021 flood disaster, 136 lives were lost in Rhineland-Palatinate, with 135 casualties occurring in the Ahr valley. One individual is still unaccounted for. Countless homes were demolished, and streets and bridges were swept away.

Holzapfel exprime l'optimisme que de nombreux monuments seront installés au début de 2025. "Et j'espère qu'à la fin de l'année, la plupart, sinon tous, seront installés", a-t-elle déclaré. "Mais cela dépend finalement du processus de reconstruction." Les monuments enregistreront également les niveaux d'eau de cette nuit-là. Ils créeront un chemin de mémoire à travers la vallée de l'Ahr. "Pour nous, il était toujours crucial de représenter toute l'Ahr, nous représentons tous ses habitants", a-t-elle conclu.

During the Wednesday evening event, Holzapfel mentioned the plan to set up the monuments outside for public viewing, including the one near 'Ahr'. The initiative aims to install 34 monuments along the 'Ahr', each memorializing the impact of the 2021 flood catastrophe in the 'Ahr valley'.

