Le timing de la première bande-annonce du biopic "The Apprentice" n'est pas un hasard. Le 10 septembre, à 21h00 heure locale, Donald Trump, 78 ans, et Kamala Harris, 59 ans, s'affronteront pour leur premier débat télévisé en tant que candidats à la présidence.

Ce film, réalisé par le cinéaste Ali Abbasi (43) et écrit par Gabriel Sherman, explore les années de formation de Donald Trump dans les années 1970 et 1980, alors qu'il était un ambitieux magnat de l'immobilier se faisant remarquer pour ses tactiques commerciales rusées.

Le Companion de Jeune Trump : L'Avocat Notoire Roy Cohn

Au côté de Trump dans le film se trouve l'infâme avocat Roy Cohn (1927-1986), qui a acquis du pouvoir en tant que marionnettiste politique pendant l'ère McCarthy dans les années 1950. Dans le film, il sert de mentor impitoyable au jeune Trump, avec Jeremy Strong (45), connu pour son rôle de Lee Harvey Oswald dans "Parkland" (2013), incarnant Cohn. Interprétant le rôle de Trump, c'est l'acteur de Marvel Sebastian Stan (42).

"Nier Toujours, Jamais Admettre"

La première bande-annonce de "The Apprentice" indique que les deux acteurs offriront des performances solides. Une partie cruciale de leurs interprétations tourne autour de la relation conflictuelle de Trump avec la vérité et sa propension à employer des stratégies de communication manipulatrices. En conséquence, les mantras de Cohn, tels que "Nier toujours, jamais admettre" et "Attaquer, attaquer, attaquer", sont largement mis en avant dans la bande-annonce, façonnant le développement du personnage de jeune Trump.

Le film a eu sa première au Festival de Cannes en mai 2024 et est prévu pour sortir dans les salles de cinéma américaines le 11 octobre. La première allemande est prévue pour le 17 octobre.

