Première présentation de l'Audi Q5 progressive mais conventionnelle au niveau mondial.

La nouvelle Q5 d'Audi a connu une transformation plus évolutive, conservant ses aspects visuels distinctifs, tandis que la véritable révolution s'est produite sous le capot. Le voile n'a été levé sur le SUV Q5 qu'après de longues discussions, lors d'une présentation en studio pour les journalistes.

Bien que l'apparence extérieure de la Q5 ne semble pas radicalement différente, de nouveaux phares à la mode lui donnent un look frais, et les feux arrière, avec une bande illuminée sur tout le hayon, rappellent la nouvelle e-tron Q6. Avec la possibilité de choisir parmi huit graphiques d'éclairage différents utilisant la technologie OLED, les feux arrière peuvent également émettre des signaux optiques d'avertissement, tels qu'un triangle de danger, pour alerter les conducteurs suivants des dangers potentiels.

Révolution sous le capot

Sous le capot, la Q5 prend un aspect plus révolutionnaire. Suite au lancement de l'A5, le SUV de taille moyenne est basé sur la "Plateforme Premium Combustion" et propose principalement des moteurs essence et diesel, mais offre plus d'options. La Q5 est équipée de trois moteurs thermiques, y compris le système hybride "MHEV-Plus" basé sur un système électrique de 48 volts. Dans ce contexte, les moteurs essence et diesel turbo de 2,0 litres (tous deux à quatre cylindres) ou le V6 de 3,0 litres dans la SQ5 sont complétés par 24 chevaux électriques et 230 Newton mètres de couple. Le moteur électrique puise son énergie dans une batterie de 1,7 kWh, permettant des gains significatifs en matière d'efficacité en récupérant l'énergie cinétique.

Les deux moteurs de deux litres produisent 204 chevaux - la version essence est disponible avec ou sans traction intégrale, tandis que le diesel est uniquement disponible en quattro. La version haut de gamme de 367 chevaux tombe également dans la catégorie quattro. Les versions hybrides rechargeables avec une autonomie électrique attendue d'environ 100 kilomètres seront introduites plus tard. Toutes les variantes transmettent la puissance via une boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports. Les chiffres de consommation de carburant seront disponibles après l'homologation finale.

Comme la Q5 n'est pas encore disponible pour des essais dynamiques, il y a encore plus de temps pour examiner le système d'infodivertissement. Les designers intérieurs ont créé un concept d'intérieur cohérent pour toute la gamme de taille moyenne, qui est à la fois attrayant et offre plus d'écrans qu'auparavant. Les éléments numériques ont déjà été intégrés dans une phase de développement précoce, tandis que le précurseur avait un tableau de bord classique analogique. Maintenant, un grand écran incurvé avec des extrémités arrondies de manière stylée est le point central.

Une deuxième unité d'affichage

Pour renforcer la tension architecturale, Audi a opté pour un paysage d'affichage qui n'est pas d'une seule pièce, mais plutôt une deuxième unité d'affichage distinctement conçue sur le côté droit. Il s'agit d'une option supplémentaire, car elle est dirigée vers le passager pour prévenir l'ennui lors de longs trajets. Cependant, l'absence de boutons physiques - tels que sur le volant ou les panneaux de porte pour régler l'éclairage ou les rétroviseurs - dans la Q5, et l'utilisation de pavés de commande avec un faible retour tactile, soulèvent certaines questions.

Praticité

La Q5 se distingue en termes de confort d'utilisation d'une autre manière : son intérieur offre de l'espace en abondance à plusieurs niveaux. Le SUV, mesurant moins de 4,72 mètres de long et avec une distance entre les essieux de 2,82 mètres (ces deux chiffres sont similaires à ceux de son prédécesseur), impressionne par son espace généreux pour les jambes. Il y a également beaucoup d'espace pour les bagages - presque 1500 litres de volume de chargement. Nouveauté : il est maintenant possible de faire coulisser le siège arrière et d'ajuster son angle de dossier. Contrairement au passé, la couverture du coffre peut maintenant être rangée dans un compartiment dédié lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Il est également pratique de pouvoir enfin charger son téléphone portable commodément à l'avant grâce à un plateau de chargement inductif refroidi de 15 W de puissance. Compte tenu que la Q5 est toujours construite au Mexique, il n'est pas surprenant qu'elle soit équipée de nombreux systèmes d'aide à la conduite. Nous nous pencherons sur ceux-ci, ainsi que sur le système d'affichage tête haute configurable et le système multimédia complet, en temps voulu. Nous découvrirons également combien le SUV est confortable avec la suspension pneumatique en option. Pour l'instant, nous pouvons dire que le modèle d'Ingolstadt, à partir de 52 300 euros, n'est pas une option abordable. Espérons que des versions de base plus abordables suivront. Le lancement sur le marché est prévu pour le premier trimestre de 2025, donc il faut un peu de patience. Le retard est probablement dû à l'offensive de modèles importants de la marque, car l'entreprise d'Ingolstadt est actuellement occupée à renouveler une série de modèles après l'autre.

Lire aussi: