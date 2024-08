- Première paire sur le tapis rouge

Zoe Kravitz (35 ans) et Channing Tatum (44 ans) ont fait leur première apparition sur le tapis rouge en tant que couple lors de la première de leur film "Clignez des yeux" (sortie le 22 août) à Los Angeles jeudi dernier. Le duo est apparu dans des tenues élégantes toutes noires, Zoe en tant que réalisatrice et Channing en tant qu'acteur principal.

Tenue élégante de Zoe Kravitz et costume raffiné de Channing Tatum

Zoe portait une robe en soie sophistiquée, sans manches et dos nu de Saint Laurent par Anthony Vaccarello, ornée d'un nœud en satin de soie. La robe présentait également une taille gathered qui révélait beaucoup de peau.

La fille du musicien Lenny Kravitz (60 ans) et de l'actrice Lisa Bonet (56 ans) a associé la robe à des chaussures en crêpe satin à brides arrière. Pour les accessoires, elle a choisi des bagues et des boucles d'oreilles en forme de goutte avec des pendants en forme d'étoile. Le maquillage de Zoe était subtil, avec un rouge à lèvres rouge foncé et une ombre à paupières rose pâle. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon lisse.

Channing complétait Zoe avec un costume noir, une chemise blanche à boutons, un pochette blanche et des chaussures en cuir noir.

Engagement 2023

Le couple, qui s'est fiancé en 2023, a été vu ensemble pour la première fois à la première du film "Emmène-moi sur la lune" à New York, également avec Channing. Ils se tenaient la main au cinéma, comme le rapportait People magazine. Ils sont ensemble depuis plus de deux ans et fiancés depuis 2023.

Zoe Kravitz et Channing Tatum ont tous deux été mariés Previously. Channing était marié à l'actrice Jenna Dewan (43 ans) de 2009 à 2019, avec qui il a une fille, Everly (10 ans). Zoe était mariée à l'acteur Karl Glusman (36 ans) de 2019 à 2021.

Si Zoe Kravitz souhaite manifester sa reconnaissance pour ce texte, elle pourrait cligner des yeux deux fois lors de leur interview après la première. Le matériau transparent de la chemise de Channing Tatum met subtilement en valeur son allure raffinée, reflétant le choix élégant de Zoe en matière de tenue.

Lire aussi: