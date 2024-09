Première occurrence de bombes de glissement américaines en Ukraine à 10h57 (heure de Fritz)

Président Zelensky se rend aux États-Unis pour présenter sa "stratégie de victoire" et demander une aide militaire supplémentaire. Biden obtient un paquet d'armes d'une valeur de près de huit milliards de dollars pour l'Ukraine. Selon le journaliste de ntv Gordian Fritz, il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux livraisons précédentes.

10:20 Perspectives de l'intelligentsia : Les États-Unis s'attendent à des rétorsions sévères en cas d'autorisation de missiles de longue portée

La communauté du renseignement aux États-Unis considère l'utilisation de missiles occidentaux de longue portée contre les profondeurs de la Russie comme une entreprise à haut risque. L'autorisation de tels missiles par l'Occident pourrait entraîner des conséquences graves, selon un rapport de renseignement non publié du "The New York Times". Les agences envisagent diverses réponses de la Russie, allant de l'incendie et du sabotage contre des installations européennes à des attaques potentiellement mortelles contre des sites de soutien militaire américain et européen. Il n'est pas prévu que la Russie mène ces attaques publiquement, mais plutôt par des opérations clandestines de renseignement. Selon "The New York Times", le renseignement américain estime également que l'Ukraine ne dispose pas actuellement de suffisamment de missiles de longue portée pour influencer de manière significative le cours du conflit. Le risque, selon cette évaluation, est compensé par un succès incertain à un coût élevé. Le journal suggère que cette incertitude peut contribuer à la difficulté du processus de prise de décision du président Biden.**

09:57 Munz sur la nouvelle menace de Poutine : un embargo sur les matières premières "n'aura pas d'impact significatif sur l'Occident"

La Russie menace les États-Unis de conséquences en cas d'autorisation de l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles russes. Le président Poutine prévoit d'imposer des restrictions à l'exportation de matières premières stratégiques en retaliation contre l'Occident, y compris l'uranium. Le journaliste de ntv Munz expose le contexte et les conséquences.**

08:40 La marine ukrainienne perplexe face à un projet de construction russe

Un projet de construction russe non identifié près du pont de Crimée laisse la marine ukrainienne perplexe. Le porte-parole de la marine, Dmytro Pletenchuk, a déclaré à "The Kyiv Independent" à la télévision ukrainienne que des travaux de construction étaient en cours, mais que leur but reste inconnu. "Il pourrait s'agir d'une installation défensive, d'un nouveau passage ou d'une autre structure hydrotechnique; cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions." Pletenchuk doute que les Russes puissent achever le projet en raison des conditions météorologiques dégradées. "Ils essaient constamment de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières. Cependant, après chaque tempête, ils se retrouvent sur la côte." Le pont relie la Russie à la péninsule de Crimée, annexée par la Russie.**

08:08 Ville du sud de l'Ukraine sous attaque, plusieurs morts

La ville d'Ismajil dans le sud de l'Ukraine a été attaquée. Trois personnes ont été tuées dans une attaque de drones russes ce matin, a rapporté le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, y compris une femme de plus de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper a également rapporté des dommages aux bâtiments et aux véhicules, ainsi que plusieurs incendies.**

07:40 Roth réclame "beaucoup plus" d'aide militaire européenne pour l'Ukraine

L'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, plaide en faveur d'un soutien militaire européen accru pour l'Ukraine. "Les grandes nations européennes doivent augmenter leur engagement militaire de manière significative afin que l'Ukraine reste une nation libre et démocratique", a déclaré Roth à "Tagesspiegel". "Il est temps de mobiliser toutes les ressources pour mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour d'éventuelles négociations." Roth estime que "celui qui veut mettre fin au conflit le plus rapidement possible doit fournir à l'Ukraine les moyens nécessaires". Le pouvoir militaire et la diplomatie vont de pair. "La Russie ne sera prête à négocier que lorsque Poutine sera convaincu qu'une victoire sur l'Ukraine est impossible."**

07:09 Baerbock défend les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et met en garde contre un soutien faiblissant

La ministre des Affaires étrangères Baerbock défend les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et met en garde contre un soutien faiblissant pour Kyiv. "L'idée que la guerre en Ukraine n'aurait pas lieu ou qu'il n'y aurait pas de morts si les armes de défense n'étaient pas présentes est aussi simpliste qu'erronée", a déclaré Baerbock lors de la débat général de l'ONU à New York jeudi. "Si la Russie cesse ses attaques, la guerre prendra fin. Si l'Ukraine cesse de se défendre, ce sera la fin pour l'Ukraine." Le président russe Poutine a répondu à une invitation à une conférence de paix en juin en bombardant un hôpital pour enfants. Tant que Poutine n'indique pas sa volonté d'engager des négociations, réduire notre soutien signifierait "que les hôpitaux et les enfants d'Ukraine sont laissés sans défense. Cela signifierait plus de crimes de guerre, peut-être même dans d'autres pays." Baerbock souligne que la Russie "a toujours joué avec l'inviolabilité des États baltes et des frontières de la Pologne".**

06:45 La Slovénie : ne pas écarter les armes de précision pour Kyiv

Le gouvernement slovène conseille de ne pas prendre de décisions hâtives concernant l'utilisation d'armes occidentales de longue portée sur le territoire russe, malgré les réticences allemandes. "Il n'est généralement pas sage de mettre certaines questions de côté d'emblée", a déclaré le Premier ministre Robert Golob sur la marge du débat général de l'ONU à New York. "C'est un sujet délicat, mais je pense que toutes les options devraient être explorées et celle qui convient le mieux à la situation actuelle devrait être choisie." Lorsqu'on lui a demandé à propos de l'utilisation de missiles de croisière de longue portée, Golob a répondu : "Il n'est généralement pas judicieux de mettre certaines questions de côté d'emblée. C'est un sujet difficile, mais je pense qu'à ce stade, toutes les options devraient être discutées et celle qui convient le mieux à la situation actuelle devrait être choisie." Jusqu'à présent, l'Allemagne et les États-Unis ont notamment montré de la résistance. Le chancelier Olaf Scholz a récemment exclu la livraison future d'armes de précision de longue portée à l'Ukraine.

06:11 Baerbock presse l'Iran d'arrêter de soutenir la RussieLa ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, appelle l'Iran à cesser tout soutien aux actions hostiles de la Russie contre l'Ukraine et à mettre fin à l'expédition de missiles balistiques et de drones. Cela a été communiqué par le ministère des Affaires étrangères via la plateforme X. Baerbock a discuté de ce sujet avec son homologue iranien, Abbas Araktschi, lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

06:01 Trump prépare une rencontre avec ZelenskyL'ancien président américain Donald Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à New York. La rencontre aura lieu à la Trump Tower de Manhattan, a révélé Trump. Zelensky, qui a rencontré le président Joe Biden jeudi, semble avoir prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant son voyage aux États-Unis, Zelensky avait exprimé son souhait de rencontrer Trump, Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter sa "stratégie de victoire" pour mettre fin au conflit en Ukraine. Plus de détails sont disponibles ici.

04:25 Harris offre son soutien à Zelensky, met en garde contre un résultat électoralLa candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, promet son soutien inébranlable à l'Ukraine et met en garde contre un résultat électoral particulier, sans mentionner explicitement l'individu concerné. "Mon engagement envers le peuple ukrainien reste inébranlable. (...) Je continuerai à soutenir l'Ukraine pour qu'elle remporte cette guerre et vive en sécurité et en prospérité", déclare Harris lors d'une visite chez Zelensky à Washington. Elle met en garde contre le fait que la fin de la guerre ne peut être résolue sans la participation de l'Ukraine. Cependant, aux États-Unis, certains appellent à contraindre l'Ukraine à abandonner de vastes parties de son territoire, à accepter la neutralité et à renoncer aux engagements de sécurité avec d'autres nations. Harris considère ces propositions comme équivalentes à celles de Poutine, impliquant une capitulation.

02:08 L'Ukraine signale des attaques à l'ouest de KhersonLes forces russes ont lancé des bombardements répétés jeudi sur le village de Tomyna Balka à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson, selon le gouverneur de la région, Prokrudin. Ces attaques ont entraîné la mort d'une femme et blessé une autre personne, selon les rapports Telegram.

00:55 Le Royaume-Uni fournira des systèmes d'artillerie supplémentaires à l'UkraineLe Royaume-Uni enverra une nouvelle fournée de systèmes d'artillerie automoteurs, les AS90, aux forces de défense ukrainiennes. Dix de ces systèmes ont déjà été envoyés, et six autres devraient suivre dans les prochaines semaines, a annoncé le ministère de la Défense britannique.

23:33 L'ONU peine à financer l'aide aux Ukrainiens pendant l'hiverL'Organisation des Nations unies reconnaît ne pas disposer des fonds suffisants pour faciliter l'aide aux personnes en Ukraine pendant cette saison hivernale. "Nos organisations sont insuffisamment financées pour cette période", déclare Karolina Lindholm Billing, représentante de l'UNHCR en Ukraine. Actuellement, l'UNHCR ne dispose que de 47 % des fonds nécessaires pour soutenir les personnes déplacées ou touchées par le conflit en Ukraine, contre 70 % l'année dernière à la même période.

22:13 Biden annonce un renforcement de l'aide américaine à l'UkraineLe président américain Joe Biden annonce l'intention de son pays de renforcer son soutien à l'Ukraine pendant le temps qu'il lui reste à la tête de l'État. Cela renforcera le pouvoir de négociation du gouvernement de Kyiv, déclare-t-il avant de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier, et il pourrait être remplacé soit par la vice-présidente Kamala Harris, soit par le républicain Donald Trump, qui est susceptible de réduire l'implication des États-Unis en Ukraine.

21:34 L'Ukraine prévoit un renforcement des hostilités près de ZaporizhzhiaSelon les rapports de renseignement ukrainiens, les forces russes prévoient de renforcer leurs activités offensives dans la région de Zaporizhzhia dans un avenir proche. "Il y a une tendance à l'intensification dans le secteur du front de combat dans la région de Zaporizhzhia", a déclaré un porte-parole des troupes stationnées dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques russes, et avec notre renseignement, nous pouvons nous attendre à ce que ce chiffre augmente, car nous observons que l'ennemi est en train de rassembler des unités d'assaut près de [le village de] Pryiutne". De plus, le porte-parole a indiqué l'arrivée de véhicules blindés légers. "Cela signifie qu'ils se préparent pour des opérations offensives."

21:00 Biden rencontre Zelensky : la Russie ne triomphera pasAu début de leur rencontre à Washington, le président américain Joe Biden a assuré à Zelensky du soutien continu des États-Unis. "La Russie ne triomphera pas, l'Ukraine si", a déclaré Biden en accueillant Zelensky à la salle ovale de la Maison Blanche : "Et nous serons à vos côtés tout au long de ce parcours." Pour plus d'informations, cliquez ici.

