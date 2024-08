Première mort dans les incendies de forêt en Grèce - L'UE envoie des pompiers

Des centaines de pompiers continuent de lutter contre un incendie qui fait rage depuis dimanche après-midi dans la ville de Varnavas, située à environ 35 kilomètres au nord-est de la capitale grecque. Porté par de forts vents, l'incendie s'est étendu sur un front de flammes d'environ 30 kilomètres de large, certaines flammes atteignant plus de 25 mètres de hauteur, selon la radiodiffusion publique ERT.

Depuis mardi, environ 700 pompiers, 200 camions de pompiers et neuf avions sont déployés pour combattre l'incendie. Le porte-parole du service d'incendie Costas Tsigkas a annoncé des succès initiaux dans la lutte contre l'incendie mardi matin, mais a mis en garde que les conditions restent difficiles. "À partir de midi, il y aura du vent", a-t-il déclaré, "et à chaque heure qui passe, cela devient plus difficile."

Les températures à Athènes sont prévues atteindre jusqu'à 38 degrés Celsius et des vitesses de vent allant jusqu'à 39 kilomètres par heure mardi.

Depuis le début des incendies dimanche, au moins un pompier a subi des brûlures graves et un autre a été hospitalisé pour des difficultés respiratoires. Selon le ministère grec de la Santé, 66 personnes ont été traitées pour des blessures liées à l'incendie.

Plusieurs pays de l'UE, ainsi que la Turquie et la Serbie, ont envoyé des renforts à la Grèce pour aider à combattre les incendies. Dans le cadre d'un mécanisme de l'UE de 2001, environ 180 pompiers et 55 véhicules ont été envoyés de divers pays, avec environ 90 pompiers venant du sud-est de la France. L'Italie, la République tchèque et la Roumanie ont également contribué à l'effort. La Turquie a annoncé lundi soir qu'elle enverrait deux avions de lutte contre les incendies.

Lundi, les flammes ont atteint des banlieues de la capitale, Athènes, contraignant des milliers de résidents de plusieurs quartiers à fuir. Plusieurs établissements ont été évacués.

Entre-temps, le gouvernement conservateur grec a fait face à des critiques dans la presse pour sa gestion de l'incendie. "Assez, c'est assez", titrait le quotidien centriste "Ta Nea". Le journal libéral "Kathimerini" a écrit que l'incendie "hors de contrôle" avait laissé "des destructions massives et des questions ouvertes". Le journal de gauche "Efsyn" a appelé à l'évacuation de Maximos, la résidence officielle du Premier ministre.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a écourté ses vacances et est revenu dans la capitale dimanche. Il a visité le ministère de la Protection civile lundi, mais n'a pas encore commenté les incendies.

Selon l'Observatoire national, qui a lui-même été menacé par les flammes, l'incendie a détruit au moins 10 000 hectares de terres jusqu'à présent.

Les incendies ont rappelé en Grèce le désastre de 2018 dans la ville côtière de Mati, près de Marathon, où 104 personnes sont décédées, certaines en essayant de s'échapper des flammes dans leurs voitures.

