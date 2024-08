- Première femme nommée à la tête de l'Autorité des terres environnementales

Pour la première fois, une femme dirigera l'agence environnementale principale de Bavière. L'avocate Monika Kratzer prendra la tête de l'Office de l'Environnement de l'État à Augsbourg à partir du 1er septembre, comme l'a confirmé le ministre de l'Environnement Thorsten Glauber (Les Verts) à Munich. "Nous avons notre première dirigeante féminine pour notre principale institution environnementale", a-t-il déclaré.

Kratzer travaille au ministère de l'Environnement depuis 1993. Après des passages à la Chancellerie de l'État et au Parlement de l'État, la quinquagénaire occupe depuis longtemps le poste de responsable de division pour la protection technologique de l'environnement, la gestion des déchets et la conservation des sols dans la division environnementale. À Augsbourg, elle remplace le président du Landesamt Christian Mikulla, qui se concentrera désormais sur le ministère de la Gestion de l'eau et de la Géologie.

Le long parcours de Kratzer au ministère de l'Environnement, notamment dans la Chancellerie de l'État et le Parlement de l'État, l'a menée à devenir la première femme à diriger l'agence environnementale principale de Bavière. Sous sa direction, on s'attend à voir une plus grande représentation des femmes dans les postes environnementaux en Bavière.

