Première apparition de campagne avec Harris: le vice-candidat Walz attaque Trump de front

Au début du nouveau billet de campagne démocrate devant environ 10 000 partisans enthousiastes dans la métropole de Pennsylvanie, Walz a tenu un discours très combatif. Il a de nouveau utilisé le terme "weird" ("étrange", "bizarre") pour Trump et son colistier J.D. Vance, ce qui a suscité des remous ces dernières semaines.

Trump et Vance sont "flippants" et "bizarres", a déclaré le sexagénaire, tandis que Harris souriait derrière lui. Walz a également soulevé d'autres points contre l'ancien président. Il a critiqué l'augmentation du nombre de crimes violents sous la présidence républicaine - et a ajouté en riant et en applaudissant : "Sans compter les crimes que Trump a lui-même commis."

Walz faisait référence aux démêlés juridiques du populiste de droite, qui a été condamné l'an dernier dans un procès civil pour violences sexuelles et déclaré coupable cette année dans un procès pénal pour versement de pots-de-vin et falsification de registres commerciaux. Trump est ainsi devenu le premier ancien président américain à être condamné dans un procès pénal - raison pour laquelle Harris, qui était auparavant procureur général de Californie, aime présenter sa confrontation avec Trump comme celle d'un procureur et d'un criminel.

Lors de l'apparition conjointe de Harris et de Walz, il est devenu clair qu'ils voulaient présenter Trump comme une menace pour les libertés fondamentales des citoyens américains jusqu'aux élections de novembre. Walz a mis en garde contre le fait que le républicain voulait imposer un interdiction nationale de l'avortement - un droit qui a déjà été sévèrement restreint ou aboli dans de nombreux États dominés par les républicains.

"We're fighting for a future where we defend our most basic freedoms," a déclaré le vice-président de 59 ans. Si Trump retourne à la Maison Blanche, "il reprendra là où il s'était arrêté il y a quatre ans, mais cette fois, ce sera beaucoup, beaucoup plus grave," a mis en garde Walz.

Le lieu de la première apparition de campagne de Harris et de Walz a été choisi stratégiquement. La Pennsylvanie est considérée comme un État que Harris doit gagner pour assurer une victoire globale sur Trump le 5 novembre. Le gouverneur de l'État, Josh Shapiro, avait également été mentionné comme potentiellement colistier. Shapiro était présent au rassemblement et a promis de travailler dur pour le nouveau duo de dirigeants.

Le choix de Harris de Walz a été attribué par les médias américains, entre autres raisons, au fait qu'elle avait la meilleure connexion personnelle avec le gouverneur du Minnesota parmi tous les candidats. La position perçue comme pro-israélienne de Shapiro par de nombreux membres de l'aile gauche du parti a également été mentionnée comme une faiblesse.

Bien que Walz vienne d'un État qui n'est pas considéré comme un État clé "flottant" dans l'élection, son passé dans des circonstances plus simples, ses expériences antérieures en tant que soldat de la Garde nationale, enseignant et entraîneur de football au lycée, et son style direct et terre-à-terre sont censés aider Harris à gagner les électeurs indécis au centre et à décider des États flottants.

En même temps, Walz représente des positions progressistes sur plusieurs champs politiques qui résonnent avec l'aile gauche du Parti démocrate. En tant que gouverneur, il a promulgué des lois légalisant le cannabis et renforçant les lois sur les armes à feu, et il a milité pour les droits à l'avortement.

Harris a loué Walz dans son discours à Philadelphie comme un leader qui "unit notre nation et nous fait avancer" et comme un "champion de la classe moyenne". Entre-temps, les républicains ont déjà lancé des attaques féroces contre Walz. L'équipe de campagne de Trump a qualifié Walz de "dangerous

