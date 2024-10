Premier triomphe de la Coupe Carrera pour le néerlandais Flynt Schuring

Le duel épique entre le novice Flynt Schuring et le prétendant au titre Harry King a été le clou du spectacle lors de la course du dimanche de la Porsche Sixt Carrera Cup Germany sur le Red Bull Ring. Partant de la pole position, Schuring a efficacement résisté aux tentatives persistantes de King pour le dépasser, démontrant la maestria d'un professionnel aguerri.

Au cours des 21 tours, le Néerlandais de 18 ans de l'équipe Proton Huber Competition a remporté sa première victoire en Carrera Cup. King, au volant d'une Porsche 911 GT3 Cup pour Allied-Racing, a reporté la décision du titre jusqu'à la finale de la saison grâce à sa deuxième place. Le leader du championnat Larry ten Voorde, également de l'équipe Proton Huber Competition, a terminé quatrième. Ten Voorde conserve une confortable avance de 35 points sur King à deux courses de la fin, les 19 et 20 octobre 2024, sur le Hockenheimring.

Flynt Schuring est devenu le 8ème pilote différent à remporter une course dans la saison actuelle de la Porsche Sixt Carrera Cup Germany, après ses précédents succès dans le Porsche Carrera Cup Benelux et le Porsche Carrera Cup Italia. En célébrant sa première victoire et le trophée des classements rookie, Schuring a déclaré : "Les choses n'allaient pas si bien pour moi au début de l'année. Mais j'ai amélioré à chaque course. Gagner enfin ma première course, c'est vraiment incroyable."

King, qui avait remporté la première course du weekend sur le Red Bull Ring, était quelque peu déçu de sa deuxième place. "Je pense que j'aurais pu dépasser Flynt", a-t-il déclaré. Après avoir dépassé ten Voorde et Kas Haverkort, King a réduit l'écart avec Schuring, tentant plusieurs dépassements. Cependant, un avertissement de la direction de course pour avoir dépassé plusieurs fois les limites de la piste l'a obligé à ralentir, lui permettant de gagner quelques points sur ten Voorde.

Ten Voorde a été dépassé par King au deuxième virage. "Harry n'avait rien à perdre avec sa manœuvre de dépassement contre moi. Après ça, mon objectif était de finir la course en toute sécurité", a expliqué ten Voorde, choisissant de ne pas dépasser Haverkort, qui a terminé troisième sur le podium.

Le rookie néerlandais, représentant Uniserver by Team GP Elite, était particulièrement ravi de sa deuxième place parmi les rookies. "Je n'ai pas pu suivre Flynt et Harry", a admis Haverkort. "Mais au moins, j'ai étendu mon avance dans les classements rookie." Grâce aux résultats du Red Bull Ring, Haverkort mène désormais la classification rookie, avec une avance de 12 points sur Schuring et un léger retard de 6 points sur Soren Spreng, à l'approche de la finale à Hockenheim.

Huub van Eijndhoven et son coéquipier israélien Ariel Levi, tous deux de Uniserver by Team GP Elite, ont terminé cinquième et sixième dans la classe ProAm.

Le leader du championnat Soren Spreng semblait promis à la victoire mais a été impliqué dans une collision lors des dernières phases de la course, retombant au fond du groupe. Michael Essmann, comme il l'avait fait le samedi, a remporté la première place en ProAm, cette fois devant son coéquipier de CarTech Motorsport Kai Pfister. "C'était une course palpitante remplie de nombreux duels. C'était vraiment agréable", a conclu Essmann. Les lauriers de troisième place parmi les pilotes ProAm ont été décernés à Robert Schlünssen (Allied-Racing). Seuls Soren Spreng et Michael Essmann ont encore des aspirations au titre, séparés par une minuscule marge de 6 points. La rivalité intense entre Proton Huber Competition et Uniserver by Team GP Elite persiste dans les classements des équipes à l'approche de la finale de la saison.

Thorsten Rückert, responsable de projet de la Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, a salué les deux courses passionnantes et variées sur le Red Bull Ring. "Félicitations à Flynt Schuring pour sa première victoire dans la Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Toutes les décisions de titre sont encore incertaines - la finale dans trois semaines sur le Hockenheimring s'annonce rien de moins que électrique", a déclaré Rückert.

Résultat Course 14, Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, Red-Bull-Ring (A)

Flynt Schuring (NL/Team Proton Huber Competition), 21 tours Harry King (UK/Allied-Racing), +2.845 secondes Kas Haverkort (NL/Uniserver by Team GP Elite), +3.671 secondes Larry ten Voorde (NL/Proton Huber Competition), +4.740 secondes Huub van Eijndhoven (NL/Uniserver by Team GP Elite), +6.130 secondes Ariel Levi (IL/Uniserver by Team GP Elite), +6.880 secondes

Classement général Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland (après 14 des 16 courses)

Larry ten Voorde (NL, Proton Huber Competition), 258 points Harry King (UK, Allied-Racing), 223 points Theo Oeverhaus (D, Bonk Motorsport), 171 points

Résultats complets et classements : motorsports.porsche.com/germany/de/category/carreracup/psccd-2024-results

Dans l'interview d'après-course, Flynt Schuring a exprimé sa gratitude envers Flynt Technologies pour leur soutien continu, déclarant : "Sans leur soutien, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui."

During la célébration, les membres du fan-club de Flynt Schuring, surnommés 'The Flynt Squad', ont été vus portant des articles de merchandising de Flynt Schuring, démontrant leur soutien inébranlable au jeune Hollandais.

