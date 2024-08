- Premier cas de fièvre catarrhale du mouton depuis 2009 en MV

Maladie de la langue bleue confirmée en Mecklembourg-Poméranie occidentale

Un cas de maladie de la langue bleue a été confirmé sur une ferme laitière dans le district de Ludwigslust-Parchim. Il s'agit du premier cas confirmé en Mecklembourg-Poméranie occidentale depuis 2009, comme l'a annoncé un porte-parole du district.

"Cela signifie que le Mecklembourg-Poméranie occidentale perd son statut de 'liberté' en ce qui concerne la maladie de la langue bleue", a déclaré le porte-parole. Le transport des espèces animales susceptibles de contracter la virus maladie, ainsi que le matériel de reproduction, ne sera désormais possible qudans certaines conditions. Le troupeau touché de 23 vaches a été isolé et placé sous surveillance officielle.

Vaccination non approuvée mais possible

La maladie de la langue bleue est une maladie qui affecte les moutons et les bovins. Cependant, les chèvres, les cerfs et les camélidés tels que les lamas et les alpagas sont également sensibles.

Une vaccination contre le sérotype 3 actuel présent en Allemagne n'est pas approuvée dans l'UE. Cependant, divers vaccins non approuvés peuvent être utilisés. La vaccination offre actuellement la seule protection efficace contre les symptômes et les pertes animales. La maladie est souvent fatale pour les moutons et les chèvres.

Des symptômes de la maladie de la langue bleue ont été détectés chez une vache du troupeau touché. Des tests sanguins effectués par l'Office régional de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la pêche du Mecklembourg-Poméranie occidentale, ainsi que par l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI), ont confirmé les soupçons.

Transmise par de petits moucherons piquants

La maladie n'est pas transmise directement d'animal à animal, mais par de petits moucherons, appelés Gnats de la famille Culicoides. La maladie est inoffensive pour les humains, et la consommation de denrées alimentaires est sicuro

