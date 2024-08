- Premier cas de fièvre catarrhale du mouton à Brême

Bremen a été touché par la Maladie du Bâillement Bleu, dangereuse pour les moutons et le bétail. Deux moutons ont été infectés par la souche 3 de la maladie, selon le département de la santé. Les animaux présentaient de la fièvre et des muqueuses enflées dans la zone de la tête. Il s'agit du premier cas connu à Bremen. Les autorités supposent que la maladie se propagera davantage.

Pas de risque pour les humains

La maladie est inoffensive pour les humains ; la consommation de produits animaux est également sûre. Le premier cas a été confirmé aux Pays-Bas en septembre 2023, depuis lors, la maladie s'est propagée en Belgique, en Basse-Saxe et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La Maladie du Bâillement Bleu est transmise par des moucherons piqueurs, également appelés moustiques. Les moutons sont particulièrement touchés, avec dix pour cent des animaux infectés décédant. Bien qu'il n'y ait actuellement pas de vaccin régulièrement approuvé, l'utilisation de vaccins est autorisée dans certaines conditions. Le Fonds de Maladies Animales subventionne la vaccination.

Maladie notifiable

Le commerce d'animaux qui peuvent être infectés n'est possible qu'en respectant des conditions strictes. Les animaux concernés comprennent les moutons, le bétail, les chèvres et d'autres ruminants tels que les alpagas et les lamas.

La Maladie du Bâillement Bleu est une maladie notifiable. Les symptômes comprennent la fièvre, la séparation du troupeau, l'enflure des membranes de la bouche et de la langue, ainsi que la production excessive de salive et l'écume autour de la bouche.

La maladie a également été détectée en Basse-Saxe, après sa propagation aux Pays-Bas et en Belgique. L'application de conditions strictes est cruciale pour le commerce d'animaux vulnérables à la Maladie du Bâillement Bleu, comme en Basse-Saxe.

