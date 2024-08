- Premier astronaute allemand à aller dans l'espace à la fin de l'année

La première femme allemande dans l'espace s'envolera dans le ciel à bord d'un Falcon 9 de SpaceX. Rabea Rogge est l'une des quatre "aventurières internationales" d'une mission commerciale planifiée de plusieurs jours, a annoncé la société d'Elon Musk. Le lancement pourrait avoir lieu dès la fin de l'année.

Rogge a été présentée comme "spécialiste de mission". L'Allemande a étudié l'ingénierie électrique et l'informatique à l'ETH Zurich. Elle a également travaillé sur un concept de centrifugeuse pour nanosatellite en orbite basse. Pour sa thèse de doctorat, elle a déménagé à l'Université norvégienne des sciences et de la technologie.

Au cours de la mission de trois à cinq jours à bord du capsule Dragon de SpaceX, l'équipe se concentrera sur les régions polaires de la Terre. À une altitude de 425 à 450 kilomètres, entre autres, un phénomène appelé "Steve" sera étudié. Il s'agit de bandes violettes lumineuses dans le ciel nocturne qui ressemblent à l'aurore boréale. SpaceX a également déclaré que les premières images aux rayons X de personnes dans l'espace pourraient être prises lors de la mission "Fram2". Les autres membres d'équipage viennent de Malte, de Norvège et d'Australie.

Le Falcon 9 est un véhicule de lancement partiellement réutilisable qui peut transporter des personnes et des charges utiles telles que des satellites dans l'espace. Selon SpaceX, il y a eu 361 lancements avec 319 atterrissages jusqu'à présent. Si les satellites doivent être placés en orbite basse, le rocket peut transporter plus de 22 tonnes, et pour un engin spatial martien, ce serait 4 tonnes. Le Falcon 9 a également déjà lancé des vaisseaux spatiaux de ravitaillement qui ont accosté avec la Station spatiale internationale (ISS).

Aucune femme allemande n'est allée dans l'espace jusqu'à présent

Rogge a déclaré sur X qu'elle se sentait incroyablement honorée d'avoir été choisie. "Je suis vraiment impatiente d'être responsable de la recherche et de mettre en œuvre quelques projets sympas."

Selon le Centre allemand de l'aérospatiale (DLR), aucune femme allemande n'est allée dans l'espace jusqu'à présent. Bien qu'il y ait eu plusieurs candidates féminines et astronautes de réserve, aucune femme n'a jamais volé, a expliqué un porte-parole du DLR. La liste du DLR comprend 12 hommes dans l'espace.

Il n'y a pas de définition universellement reconnue de qui compte comme astronaute dans le monde entier. Par exemple, l'Association des explorateurs spatiaux (ASE) n'accepte que les membres qui ont effectué au moins un orbite de la Terre dans un engin spatial. La liste de l'ASE des personnes qui ont déjà volé dans l'espace comprend environ 700 noms.

