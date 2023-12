Premier article sur CNN : Le gouvernement américain va débloquer 266 millions de dollars pour développer la main-d'œuvre dans le domaine de la santé publique et communautaire

L'investissement global du plan dans la santé communautaire, la sensibilisation et l'éducation à la santé, qui s'élève à plus de 1,1 milliard de dollars, est l'un des "joyaux de la couronne", a déclaré Gene Sperling, coordinateur du plan de sauvetage américain et conseiller principal du président Joe Biden.

Ce financement intervient alors que certains agents de santé publique et communautaire ont dû faire face à une charge de travail considérable, à des réactions négatives et à l'épuisement professionnel pendant la pandémie de grippe aviaire de 19 ans et dans d'autres situations d'urgence sanitaire qui se chevauchent, notamment le nombre record de décès par overdose, l'épidémie de variole du singe et la réapparition de la poliomyélite.

La majeure partie des fonds annoncés vendredi, soit 225,5 millions de dollars, sera attribuée à 83 bénéficiaires dans le cadre d'un nouveau programme de formation destiné aux agents de santé communautaires, qui se spécialisent dans les efforts locaux visant à aider les gens à trouver des soins et à faciliter la communication entre les patients et les prestataires de soins. Ce programme pluriannuel soutiendra la formation et l'apprentissage d'environ 13 000 nouveaux travailleurs.

"Trente millions de personnes aux États-Unis reçoivent leurs soins de santé par l'intermédiaire de centres de santé communautaires qui traitent les gens indépendamment de leur capacité à payer", a déclaré Carole Johnson, administratrice de l'administration des ressources et services de santé du ministère américain de la santé et des services sociaux, qui facilite l'octroi des subventions. "À maintes reprises, nous avons constaté que les agents de santé communautaires font la différence lorsqu'il s'agit d'atteindre les communautés et d'amener les gens à s'engager dans les soins, puis de les aider à rester en contact avec les soins.

Ces agents de santé sont capables d'instaurer un climat de confiance pour servir de messagers dans leurs communautés, a-t-elle expliqué à CNN.

"Lorsque vous menez une vie très compliquée et que vous devez prendre trois bus pour vous rendre à un rendez-vous chez le médecin et que vous devez vous absenter de votre travail, il peut être très, très difficile de faire ce qui est routinier pour beaucoup d'autres personnes", a-t-elle déclaré. "Les agents de santé communautaire peuvent donc être ce pont essentiel qui permet de s'assurer que les gens restent en contact avec leur prestataire de soins de santé", qu'il s'agisse de la gestion des maladies chroniques, de la santé mentale et des troubles liés à l'utilisation de substances, ou des soins de maternité.

Trente des 83 bénéficiaires recevront les subventions les plus importantes, d'un montant de 3 millions de dollars chacune. L'un d'entre eux est le El Sol Neighborhood Education Center, en Californie, dont le directeur de projet, Alexander Fajardo, explique que l'argent servira à financer la formation de base et la formation continue de plus de 250 agents de santé communautaires.

"En tant qu'organisation communautaire, nous avons eu du mal à obtenir ce financement fédéral pendant des années", a-t-il déclaré à CNN. "Il est difficile pour nous de rivaliser avec les grandes entités telles que les universités ou les grands acteurs.

Un reportage de CNN publié en début d'année décrivait comment certaines organisations de santé communautaires - en particulier les petits groupes locaux - avaient du mal à s'y retrouver dans la bureaucratie et à obtenir des fonds, alors même qu'elles apportaient une aide cruciale à la riposte américaine à la grippe aviaire de 19 ans.

Les agents de santé communautaire, également connus sous le nom de "promotores", "sont des personnes issues de la communauté. Ils parlent la même langue, ils sont confrontés aux mêmes défis", a déclaré M. Fajardo. "Ces qualités les rendent plus efficaces lorsqu'ils travaillent au sein de la communauté. En effet, lorsqu'ils parlent de Covid-19, de diabète ou d'une autre situation, ils s'y reconnaissent. Ils ont la même expérience. C'est mon voisin, je le connais. Je les connais. "

Quiconque souhaite transformer une communauté "devrait s'inspirer de ces modèles d'agents de santé communautaires et de promoteurs", a déclaré M. Fajardo. "C'est un système extrêmement important.

Financement de la formation en santé publique

Le reste des nouvelles subventions, soit 40,7 millions de dollars, sera attribué à 29 écoles à travers le pays dans le cadre du programme de bourses d'études en santé publique, afin d'encourager la formation et l'emploi dans le domaine de la santé publique.

Depuis le début de la pandémie de grippe aviaire, des centaines de responsables de la santé publique ont quitté leur poste, en partie à cause de l'attrition, mais aussi à cause des critiques et d'autres pressions.

"Il ne fait aucun doute que les États et les collectivités locales sous-financent depuis des années la main-d'œuvre dans le domaine de la santé publique", a déclaré Mme Johnson. Le travail de son agence, ainsi que les efforts de financement des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, visent à changer cette situation.

"C'est le moment où les jeunes s'intéressent vraiment à la santé publique et s'y engagent, et le fait de pouvoir leur donner des expériences qui leur permettent d'entamer une carrière et de nous donner l'occasion de les aider à tirer parti de cette expérience et à les faire accéder à une carrière dans le domaine de la santé publique est une grande victoire pour nous tous".

Recevez la lettre d'information hebdomadaire de CNN Health

Inscrivez-vous ici pour recevoir tous les mardisThe Results Are In with Dr. Sanjay Gupta de l'équipe de CNN Health.

M. Sperling a déclaré à CNN que les nouvelles subventions ne constitueraient peut-être pas à elles seules une solution à long terme au sous-financement dans ces domaines cruciaux de la santé, mais je pense qu'elles susciteront l'enthousiasme et les résultats qui encourageront des investissements à plus long terme.

L'objectif de l'administration est " d'utiliser ce type de fonds pour créer des carrières, pour donner aux gens une chance de servir leur pays pendant cette pandémie mais aussi de créer une carrière dans le domaine de la santé publique et de devenir des professionnels de la santé communautaire qui pourraient faire une grande différence ", a-t-il ajouté.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com