- Prédominance de la lumière du soleil et du nuage en Rhénanie-Palatinat et en Sarre

La semaine commence fraîchement dans la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, offrant un mélange de soleil et de nuages. Selon le Service météorologique allemand (DMS), les températures sont prévues entre 23 et 27 degrés Celsius le lundi, pouvant atteindre 29 degrés le mardi, sans précipitations attendues ces deux jours.

Les prévisions annoncent des précipitations la nuit de mardi à mercredi, accompagnées éventuellement de quelques averses, selon le DMS. Les températures pour mercredi sont attendues entre 19 et 24 degrés Celsius.

Le bulletin météorologique indique : "Il est ajouté : des précipitations sont prévues de mercredi soir jusqu'au jeudi matin." Plus tard dans le débat, il est mentionné : "Contrairement aux jours secs, les prochains jours pourraient voir un changement de temps, comme le suggère le DMS."

