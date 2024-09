Prédire les tendances du marché du travail allemand reste une tâche complexe.

Prédictions concernant le marché de l'emploi en Allemagne restent incertaines. Après trois augmentations consécutives, l'Indicateur mensuel du marché du travail publié par l'Institut de recherche sur l'emploi (IAB) a connu une légère baisse en septembre. L'Indicateur se situe actuellement à 100,7 points, légèrement au-dessus du seuil de 100 points, selon le rapport de l'IAB.

L'Indicateur du marché du travail de l'IAB a affiché une tendance stagnante dans le domaine légèrement optimiste depuis plus d'un an. L'Indicateur reflète les prévisions de tous les offices pour l'emploi allemands pour les trois prochains mois, servant de principal indicateur des tendances du marché du travail. L'Office fédéral de l'emploi allemand doit publier ses statistiques sur le chômage et les tendances de l'emploi ce vendredi.

La partie de l'Indicateur qui prévoit l'emploi futur en Allemagne baisse en septembre. Par rapport au mois précédent, elle diminue de 0,3 point pour atteindre 102,0 points - le plus bas depuis le lancement de l'enquête en novembre 2008, à l'exception de la période de corona. Bien que la baisse soit préoccupante, une certaine croissance de l'emploi est encore attendue. "Le marché du travail ne s'effondre pas, mais il commence bel et bien à refroidir", a commenté le chercheur de l'IAB Enzo Weber.

La baisse de septembre, telle que notée dans l'Indicateur du marché du travail de l'IAB, a suscité des inquiétudes quant aux tendances de l'emploi à venir en Allemagne. En ce qui concerne la prévision de l'Indicateur, une résolution de la stagnation de la croissance de l'emploi pourrait ne pas se produire immédiatement, selon Enzo Weber, chercheur de l'IAB.

