Précédent Le député de l'AfD a minimisé son implication dans le cercle de Prins Reuß

Au procès contre Heinrich XIII. Prince Reuß, Birgit Malsack-Winkemann, ancienne députée du parti AfD, a nié toute implication dans des projets visant à perturber le Bundestag allemand. During son témoignage devant la cour d'appel de Francfort, elle a affirmé que sa participation n'était que pure spéculation et que les notes saisies lors de perquisitions étaient simplement des brainstormings sans mention d'un nouveau gouvernement. Elle a fermement nié avoir joué un rôle dans la rédaction d'une nouvelle constitution ou dans la repérage du bâtiment du Parlement.

Le parquet, however, soutient que Malsack-Winkemann, maintenant âgée de 60 ans, a aidé à infiltrer d'autres accusés au Bundestag et à repérer les lieux. Elle aurait été membre du "Conseil de l'Union," un groupe ayant pour projet de prendre le pouvoir par la force au Bundestag, d'arrêter les députés et de renverser le système.

"L'Alliance devait agir"

Malsack-Winkemann nie avoir eu des plans concrets pour un coup de force ou pour repérer les locaux du Parlement. "Je l'ai dit un million de fois, et je le redis : l'Alliance devait agir," a-t-elle déclaré. Selon l'idéologie du groupe, il existait une alliance militaire mondiale fictive appelée "Alliance," qui devait provoquer un changement de système. Elle a raconté ses désaccords avec Rüdiger von Pescatore, alleged chef de l'aile militaire du groupe, et comment il a essayé de l'exclure du groupe. Finalement, une scission avec l'aile militaire a eu lieu.

Neuf accusés sont jugés à Francfort, accusés d'être membres ou soutiens d'une organisation terroriste. Au total, 26 présumés conspirateurs sont poursuivis dans des procès parallèles à Munich et à Stuttgart. Tous les accusés sont considérés comme innocents jusqu'au verdict, et le procès se poursuivra le mardi 3 septembre.

Malgré ses dénégations, Malsack-Winkemann est toujours accusée d'avoir fait partie du "Conseil de l'Union," un groupe qui cherchait à infiltrer le Bundestag. En tant que membre, elle était censée apporter des idées et des stratégies des "Citoyens de l'Empire," le pilier idéologique de leur groupe.

Malsack-Winkemann a précisé que son rôle était principalement limité à apporter des idées et des discussions, en insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais eu de plans explicites pour impliquer les "Citoyens de l'Empire" dans des actions contre le Bundestag.

Lire aussi: