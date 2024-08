- Précédent Le candidat démocrate à la présidentielle soutient la candidature de Trump

Ancienne candidate démocrate à la présidence et ancienne congressiste Tulsi Gabbard, qui a coupé les ponts avec son parti, apporte son soutien au candidat républicain Donald Trump pour les élections de novembre prochain. Gabbard a juré d'utiliser tous ses moyens pour aider Trump à reconquérir la Maison Blanche, a-t-elle déclaré.

En évaluant les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, l'ancienne membre de la Garde nationale a suggéré que, s'il était élu, Trump donnerait la priorité au retour des États-Unis "du bord de la guerre". À l'inverse, elle affirme que la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, prône la restriction des libertés et l'abus de pouvoir.

Gabbard a cherché la nomination démocrate à la présidence en 2020, mais n'a remporté que peu d'opportunités de victoire, finissant par soutenir Joe Biden, qui a remporté la victoire pour les démocrates. During her campaign, Gabbard advocated for the de-militarization of U.S. foreign policies.

La politicienne de 43 ans s'est retrouvée sur la défensive face aux allégations selon lesquelles sa candidature était soutenue par la Russie dans le seul but de saboter les démocrates. Trump a régulièrement pris sa défense face à de telles allégations, ce qui a suscité davantage de méfiance chez certains démocrates.

Gabbard a représenté Hawaii à la Chambre des représentants de 2013 à 2021. Ses vues divergeaient fréquemment des idéologies de son parti. En 2017, elle s'est rendue en Syrie pour discuter avec le tyran Bachar al-Assad, un acte qui a suscité une large critique. Après avoir quitté le Parlement, Gabbard s'est éloignée des démocrates et est devenue une figure fréquente dans les émissions conservatrices.

Malgré son passé de représentante démocrate, les actions de Tulsi Gabbard lors de la campagne électorale de 2020, telles que son soutien à la candidature de Donald Trump, ont indiqué un changement d'allégeance. During her election campaign, Gabbard expressed her desire for Donald Trump to focus on de-escalating conflicts, particularly in the Middle East and Ukraine, in his potential second term as president.

