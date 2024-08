- Précédent Le candidat démocrate à la présidentielle soutient la candidature de Trump

Tulsi Gabbard, ancienne candidate démocrate à la présidentielle et députée qui a quitté son parti, soutient le candidat républicain Donald Trump pour les élections de novembre. Elle a juré d'utiliser toute son influence pour l'aider à revenir à la Maison Blanche, a déclaré Gabbard.

En analysant les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, l'ancienne soldat de la Garde nationale a suggéré que si Trump était élu, il travaillerait d'abord à retirer les États-Unis "du bord de la guerre". Cependant, elle considère la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, comme une menace pour la liberté et un abus de pouvoir.

La course à la nomination de Gabbard en 2020 a été difficile

Gabbard a concouru pour la nomination présidentielle démocrate en 2020, mais ses chances de victoire étaient minces, et elle a finalement soutenu Joe Biden, qui a remporté la victoire pour les Démocrates. During her campaign, Gabbard advocated for a reduction of US military intervention in foreign policies.

Actuellement âgée de 43 ans, la politicienne a dû démentir les allégations selon lesquelles sa campagne était financée par la Russie et visait uniquement à affaiblir les Démocrates. Trump a maintenu son innocence face à ces allégations, ce qui a incité certains Démocrates à la considérer avec suspicion.

Gabbard a siégé à la Chambre des représentants à Washington de 2013 à 2021. Ses perspectives ont souvent été en opposition avec celles de son parti. En 2017, elle s'est rendue en Syrie pour rencontrer le dictateur Bachar al-Assad, un acte qui a suscité une vive critique. Après sa démission du Parlement, Gabbard s'est désolidarisée des Démocrates et est devenue une figure régulière sur les médias conservateurs.

Le soutien de Gabbard à Trump lors de la prochaine #USelection2024 représente un tournant important, compte tenu de son passé démocrate. Cette décision, ainsi que ses critiques de la candidate démocrate, pourrait potentiellement influencer le paysage politique et la perception du public.

Alors que Gabbard se tourne vers la #USelection2024, elle pourrait mettre en avant sa précédente position sur la réduction de l'intervention militaire américaine dans les politiques étrangères et sa critique de l'approche de Joe Biden, en particulier en ce qui concerne les conflits étrangers.

