- Pré-requis détaillés pour commencer l'enseignement dans une école

Écoliers, parents et syndicats ont une longue liste de demandes après les vacances d'été, notamment plus d'écoles, des connexions numériques améliorées, des cours d'allemand intensifs et des sujets réguliers en classe. Assurer un nombre suffisant d'enseignants, de psychologues scolaires et d'assistants sociaux est crucial pour la nouvelle année scolaire débutant lundi en Rhénanie-Palatinat.

L'apprentissage numérique pose encore des défis

De nombreux établissements scolaires de l'État sont obsolètes et ont une ambiance morose, selon un représentant du corps étudiant de l'État. De plus, certains établissements scolaires en Rhénanie-Palatinat sont dépourvus d'accès à Internet ou ont de mauvaises connexions, ce qui rend le travail numérique particulièrement difficile.

Les assistants sociaux scolaires sont surchargés

Il y a pénurie d'assistants sociaux scolaires, qui s'occupent souvent de plusieurs écoles. Cela signifie qu'ils ont moins de temps pour se concentrer sur les écoles individuelles, surtout pendant les périodes stressantes comme les examens. Les psychologues scolaires sont également importants.

Les écoles doivent aborder les angoisses futures

Les élèves font face à des soucis quotidiens concernant des sujets tels que le changement climatique et la guerre, ce qui cause chez de nombreux jeunes la peur de l'avenir. Les écoles doivent fournir un environnement de soutien et aider à préparer les enfants et les jeunes à l'avenir grâce à l'enseignement en classe, a suggéré le représentant.

Amélioration des compétences en allemand

Le plus grand défi est la piètre maîtrise de la langue allemande parmi les élèves des écoles primaires et secondaires, avec des normes variables selon les régions. Les enseignants et les élèves luttent tous deux contre ces barrières linguistiques, a souligné un représentant.

Plus d'enseignants masculins dans les écoles primaires

Des préoccupations ont été soulevées quant à l'agitation croissante dans les classes bondées. Cela pourrait être abordé en augmentant le nombre d'enseignants masculins, ce qui nécessiterait de rendre la profession, la formation et la rémunération plus attractifs.

Penurie d'enseignants en mathématiques, physique, tech, éducation spéciale

Il y a une pénurie significative d'enseignants en mathématiques, physique, tech et éducation spéciale. Des enseignants supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place un programme de journée complète avec un soutien pédagogique. Les ressources numériques dans les écoles de l'État sont très variables.

Plus d'engagement pour étendre les programmes de journée complète

Le Syndicat de l'Éducation et de la Science (GEW) réclame également plus d'engagement pour étendre les programmes de journée complète en Rhénanie-Palatinat. "Nous ne voyons pas assez d'engagement, et il semble que personne dans l'éducation ne mesure vraiment l'ampleur de ce besoin", a expliqué le conseil syndical. D'ici août 2026, le nombre actuel d'écoles et de places de journée complète ne sera pas suffisant pour répondre à l'exigence légale et aux besoins des familles.

Pas de comblement des vides avec du personnel non formé

Des personnels supplémentaires, y compris pour couvrir les absences d'enseignants, doivent être fournis pour soutenir les équipes multiprofessionnelles. Les écoles ont besoin de véritable multiprofessionnalisme des professionnels de l'éducation. "Nous ne devons pas combler les vides avec du personnel non formé", réclame le GEW.

Les écoles modernes ont besoin de plus d'espaces de travail individuels, de zones de retrait, d'espaces pour petits groupes, de salles de

